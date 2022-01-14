最醜「蓮花座」一夜消失！彰化三角公園圓環變開闊了

「三角公園」圓環蓮花座一夜消失，主建物拆除後，後續施做人皮草皮綠化。（記者張聰秋攝）

2022/01/14 11:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕「蓮花座」一夜不見！俗稱「三角公園」的彰化市中華路與和平路圓環路口，一座10公尺高的蓮花座10多年來成為視覺死角，彰化市公所昨天深夜進行拆除工程，2個小時鏟平主建物，少了遮蔽物阻擋，圓環視覺瞬間變得寬闊，今天上午不少用路人經過，感覺路好寬，視覺上整個穿透，終於還給用路人較為安全的通行空間。

這座「蓮花座」由於外型像壽桃、蜂窩、足球，被市民抨擊為「史上最醜公共藝術」，地方興起拆除改建的聲浪，市公所從善如流，昨晚10點調派重機機具進駐，進行交通管制，前後花了大約2個小時，完成拆除。今天白天重回現場，打包整理破碎的泥塊和玻璃碎片，今晚再由清運業者進場搬運，完成拆除作業。

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包商指出，蓮花座除拆之後，接下來電線管線改為地下化，下星期進場施做人工草皮，綠化街景，拆除重建工程會趕在春節之前完成，景觀會整個煥然一新。

民眾說，圓環用路空間原本就不是很大，多了蓮花座阻擋，視覺變窄，容易發生看不到前方車況的死角，以後前方路況看得清楚，安全許多。

市公所表示，顧及施工安全，將影響交通的衝擊降到最低，要求包商晚上10點過後重機具才能進場施做，先拆除中心點的蓮花球和蓮花柱，最後是水泥圓環基座，拆除完畢後，圓環處改為鋪設人工草皮，研議施設3處圓環標誌牌，新設多功能號誌桿，線路全面地下化。

彰化市三角公園是日治時期，日本人為了美化而種苗的小塊綠地，形似三角狀，又稱為「三角公園」。

2007年市公所進行「三角公園圓環景觀改造工程」，興建一座10公尺高的塔球，塔球的球體呈蓮花造型，由玻璃帷幕組合而成，地面設計為噴水池，配合彩色燈光投射與整點音樂報時，希望能帶動當地繁榮，不料，事與願違，美化景街未成，倒是出現交通視覺死角的問題。

「蓮花座」 由於外型像壽桃、蜂窩、足球，被市民抨擊為「史上最醜公共藝術」。（記者張聰秋攝）

彰化市「三角公園」圓環上蓮花座公共藝術昨夜拆除，今天白天進行清除作業。（記者張聰秋攝）

拆除後保留圓環交通功能。（記者張聰秋攝）

高聳在彰化市「三角公園」圓環蓮花座公共藝術，10公尺高阻擋行車視覺。（記者張聰秋攝）

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