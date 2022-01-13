國小就能模擬學開船 屏東第2座職探中心東新國中揭牌

潘孟安由學童指導，實際操作操駕系統。（記者陳彥廷攝）

2022/01/13 20:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東政府爭取獲得中央支持設立屏東縣第二所職業試探及體驗中心（簡稱職探中心），今天於東港東新國中揭牌啟用，結合東港地區居民務農或從事海事、水產相關職業特性，讓國中小生能更早接觸，縣長潘孟安說，在地形狹長的中屏東區域，落實生涯發展向下扎根教育。

技職教育是臺灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，屏縣府自2017年於屏東市的中正國中成立首座職探中心，縣府再接續於中屏東地區推動相關教育，並與在地產業配合，選定海事水產類、食品類職業類群的職探中心。

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今天揭牌，潘孟安在學童帶領下，體驗烘焙及操船模擬系統試操作，大讚操船模擬系統的方便性，他說，大東港地區居民務農或從事海事、水產相關職業為大宗，加上鄰近國立東港海事及國立佳冬高農，因此開設海事水產職群及農業類食品職群，提供國中小學生職業試探與興趣探索的機會。

操船模擬系統就如同模擬操船，學童直呼就像打電動，但實際上卻是由淺入深的指導操駕，育教於樂，增加學童興趣，校長湯博榮指出，在2019新課綱中，也強調要增加生活素養，因此在食品類也強調「從產地到餐桌」的概念，這與東港有農有漁的「魚米之鄉」是再適切不過，師資部分，操船系統正好配合鄰近的東港海事教師，食品類則是請來坊間從業的業師，設計好接觸入門，擴展視野的課程。

潘孟安表示，職探中心著重學生需求及地方產業環境方向，利用學校閒置教室改建為情境教室，未來除中央預算外，縣府預計還要自籌經費結合在地產業設置兩所區域職探中心，透過實作與體驗，讓學生能在學習階段就真實體驗各種職業，並了解其中所需職能，進而尋找學習的動力及成就感。

潘孟安由學童指導，體驗烘焙。（記者陳彥廷攝）

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