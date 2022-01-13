強烈冷氣團發威 南橫三山下雪了！

強烈冷氣團今發威，高雄南橫三山下雪了。（杜思偉提供）

2022/01/13 20:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強烈冷氣團發威，高雄南橫三山今下雪了！

高雄型農杜司偉開心分享南橫三山積雪照片，林務局嘉義林管處天池工作站證實南橫三山今天下雪，山頭一片靄靄白雪，令人驚喜萬分，強烈冷氣團將持續到明天，台20線南橫公路梅山口至天池路段明天開放通行，民眾要把握機會上山賞雪！

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高雄今受到強烈冷氣團影響，南橫三山是庫哈諾辛山、大關山、塔關山今天下雪，桃源區型農杜司偉開心分享胞兄拍下南橫三山積雪照片，直呼高雄山區下雪了，搭配梅花、櫻花綻放，讚嘆真是美不勝收！

林務局嘉義林管處天池工作站今天也出現久違不見低溫2度，高雄南橫三山海拔超過3000公尺，推估溫度在零度以下，今目擊證實下雪了，山頭覆蓋靄靄白雪，迄今仍積雪不退，且強烈冷氣團持續發威，預期明天仍可賞雪。

值得一提的是，桃源區台20線南橫公路梅山口至天池路段，每逢週二、四管制禁止通行，將於明天上午8至下午1時開放通行，但下午3時必須下山，南橫公路啞口段目前因工程施工，管制人車不能進入。

氣象局今晚持續發布低溫特報，林務局嘉義林管處天池工作站表示，民眾可以到天池賞雪，提醒民眾注意保暖，並小心行車安全。

強烈冷氣團今發威，高雄南橫三山下雪了。（郭國輝提供）

強烈冷氣團今發威，高雄南橫三山下雪了。（郭國輝提供）

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