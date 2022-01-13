寒流「酷刑」…宜蘭三星上千戶水壓不足 洗澡洗一半變冷水

三星鄉196線附近住戶的自來水水壓不足，萬德村長陳長森（中，戴帽者）率眾抗議。（記者江志雄攝，本報合成）

2022/01/13 18:51

〔記者江志雄／宜蘭報導〕強烈冷氣團來襲，宜蘭縣三星鄉萬德村等5村共千餘戶居民因自來水水壓不足，晚上洗澡時熱水器的水忽冷忽熱，洗到皮皮剉，怨聲載道。水公司研判裝在地下的閥栓故障，將向路權單位申請開挖，盼在春節前修復。

三星鄉上將路五、六段（196線）2020年初拓寬，水公司調控管線水壓及水量的閥栓，原本在路面上，配合工程全面地下化，同年年底完工後，沿線住戶發現自來水水壓不足，下午5點到晚間8點之間的用水尖峰時段水量變少，熱水器無法正常運轉，最近的情況更嚴重。

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根據統計，影響區域包括萬德、萬富、天山、天福及貴林村，合計超過千戶，萬德村長陳長森、萬富村長羅惠恩今天率眾表達不滿，前三星鄉長黃錫墉說，連日來冷吱吱，很多鄉親洗澡洗到一半變冷水，宛如另類的「酷刑」。

水公司：疑閥栓故障 拚春節前修復

水公司第八區管理處副處長何亮旻說，三星鄉萬德村等地用水戶的問題，可能是閥栓故障導致水壓不足，必須挖出來檢修，但196線拓寬工程完工不到2年，依照宜蘭縣道路管理相關規定，不能申請開挖，將與主管機關協調，朝春節前修復目標努力；三星鄉長李志鏞允諾居中協調協助解決。

縣府交通處回應，196線目前原則上禁止開挖，若有民生方面需求，縣府會專案處理，請水公司提施工計畫送審，如果獲准開挖，必須在除夕前5天恢復原狀，避免影響春節疏運。

受影響住戶在下午5點到晚間8點間水量變少，熱水器無法正常運轉。（記者江志雄攝）

三星鄉196線附近住戶的自來水水壓不足，萬德村長陳長森（中，戴帽者）率眾抗議。（記者江志雄攝）

三星鄉196線2020年辦理拓寬，水公司的閥栓全面地下化。（記者江志雄攝）

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