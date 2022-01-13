兒練柔道被摔死、母盼「市長媽媽」相助 中市府回應了

兒子被柔道教練摔死，黃母（左二）向市長盧秀燕喊話，中市政府傍晚回應說，已要求各校應聘請具專長的教練或教師擔任訓練工作。（記者張瑞楨攝）

2022/01/13 18:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市7歲黃姓學童去年4月21日於校外上柔道課時，被教練何聰樂過肩摔、丟體、拋摔重摔致死，這段過程中，何聰樂還教唆廖姓男童摔黃童，何聰樂已經被提起傷害致死罪公訴，黃母並委託律師，對何聰樂、借場地給何聰樂的中市體育總會及柔道委員會，以及廖姓男童的父母親，求償共1800萬元，黃母並希望自稱「媽媽市長」的盧秀燕幫忙求償，「孩子選擇課外活動，要過濾環境、慎選合格教練，問題是目前沒有一套機制，希望市長媽媽幫忙我們，不要讓別的孩子跟我們一樣犧牲生命，市長媽媽，拜託妳」。

對此，台中市政府表示，市府對於此案深感痛心，去年市長盧秀燕得知此事後，多次表達關心，除赴醫院探視外，並隨即指示法制局主動提供法律諮詢及法律服務，儘管黃媽媽當時已委請律師處理，市府仍有致電關心案件進度，希望幫助其家人共同度過難關。

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教育局則表示，事件發生後，體育署去年已發布「技擊運動訓練館設置及輔導要點」，要求於技擊運動訓練館擔任指導工作的教練，應具備特定體育團體或全國性單項運動協（總）會核發的合格有效教練證；針對學校運動代表隊，教育局已要求各校應聘請具專長的教練或教師擔任訓練工作，社團活動指導教師則應優先遴聘校內教師擔任，或外聘符合一定資格的師資。

運動局也指出，除了防範無照教練，市府也舉辦技擊類運動教練增能研習，針對學員安全性授課，鞏固教練的安全觀念，去年已舉辦兩場研習，合計超過百名教練完成參訓，過程邀集台中市各技擊類單項運動委員會出席，也函文請各技擊類委員會於辦理賽事、活動或訓練課程時，教學人員應持有合格教練證，妥善執行安全維護措施並辦理人員保險。運動教練證制度須依循教育部體育署頒定的國民體育法、特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法等相關規定辦理。

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