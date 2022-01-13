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    集集精華區驛站因疫閒置 投縣府租不出去淪蚊子館

    南投縣政府縣有資產集集驛站，因疫情衝擊業者提前解約，惟閒置年餘仍未租出去，成為集集精華區的蚊子館。（記者劉濱銓攝）

    南投縣政府縣有資產集集驛站，因疫情衝擊業者提前解約，惟閒置年餘仍未租出去，成為集集精華區的蚊子館。（記者劉濱銓攝）

    2022/01/13 16:02

    〔記者劉濱銓／南投報導〕農曆春節將屆，南投集集鎮公所將在集集火車站舉辦燈會，屆時將吸引大量遊客，惟站區旁的集集觀光門面「集集驛站」，業者前年受疫情衝擊已結束營業，南投縣政府標租年餘仍租不出去，淪為蚊子館，公所擔心精華區未善加利用，春節遊客若湧入停車恐衍生交通回堵，盼縣府積極處理或開放收費停車，以解決場地閒置與交通問題。

    集集驛站位在集集火車站前，是遊客造訪集集必經之處，過去曾作為遊客中心，一旁還有農會展售中心，後來縣府為活化縣有資產，透過標租委外經營，惟前年因疫情衝擊，業者提前解約，之後縣府屢屢招租都不成功，閒置1年多成為集集市中心的蚊子館，期間公所曾借用舉辦活動，但長時間未活化，令地方認為相當可惜。

    公所表示，集集燈會春節將吸引遊客前來，驛站則是集集門面，偌大場地閒置不用相當可惜，若向縣府無償借用，則無法作為收費停車或從事市集，在活化與管理上都有難度，加上開放場域將吸引春節車潮湧入，恐衍生佔用或交通回堵，盼縣府適度鬆綁以活化驛站。

    縣府回應，驛站業者受疫情衝擊才提前解約，之後多次公開招租均未果，現已降低年租金至86萬餘元，比之前少2成，並有前3個月整備期不收租金，盼降低門檻吸引業者進駐活化，預計本月下旬公告招租，春節後再看是否標脫。

    春節則歡迎公所行文借用，至於開放收費管理，考量借用是公益性質，使用上不能有營利行為，若後續標租仍未果，不排除與公所協商租用，儘早活化精華區的驛站場地。

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