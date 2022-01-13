本土+14、境外移入+51 一越南入境個案死亡

2022/01/13 14:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布新增14例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例、51件境外移入病例，還有1件死亡案例，是一名從越南搭乘醫療專機返台治療的本國籍男性。

今日新增本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。最主要還是桃園聯邦銀行員工，已經累計13人陽性。今天新增的本土病例中，就包括10名銀行的員工、1名同住家人、另有2人為染疫居服員乾妹家人。

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另外，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（28例）、越南（3例）、法國、澳大利亞、菲律賓及英國（各2例）、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利（各1例）移入；另3例調查中。

今日新增1例死亡個案（案16906），為50多歲本國籍男性，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，今年1月9日死亡。

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中央流行疫情指揮中心今天公布新增14例武漢肺炎本土病例、51件境外移入病例，還有1件死亡案例，是一名從越南搭乘醫療專機返台治療的本國籍男性。（指揮中心提供）

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