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    亞洲首架文字彩繪機亮相 董陽孜為虎航創作「虎虎生風」新塗裝

    台灣虎航今天公布全新塗裝亞洲第一架文字彩繪機「虎虎生風」。（台灣虎航提供）

    台灣虎航今天公布全新塗裝亞洲第一架文字彩繪機「虎虎生風」。（台灣虎航提供）

    2022/01/13 13:23

    〔記者陳心瑜／台北報導〕迎接開航後第一個虎年，台灣虎航今天公布全新塗裝亞洲第一架文字彩繪機「虎虎生風」。另外，其「台北－成田」航線在停航一年多後，編號IT202航班今天下午1點半重新飛航。台灣虎航董事長陳漢銘更預告，他已報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照（Private Pilot License, PPL），精進航空專業知識。

    台灣虎航原規劃虎虎生風新機今天首航，象徵台北－成田航線重啟後的好彩頭，但後續因航機調度，改在今年農曆春節年間飛上青天。

    台灣虎航表示，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年，為了紀念這別具意義的一年，特別邀請董陽孜老師為台灣虎航親自創作「虎虎生風」四字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上，不僅是董陽孜藝術作品首次躍然於飛機機身的巨幅創作，更藉由「虎虎生風」四字，宣示台灣虎航放眼未來的自我期許及雄心壯志，預計在今年農曆春節飛上青天。

    台灣虎航董事長陳漢銘表示，隨著各地疫苗施打率的提升，各國邊境可望逐漸開放，邁入虎年，台灣虎航已做好復航萬全準備，並透過和董陽孜老師合作推出「虎虎生風」機，展現團隊的積極正向態度，虎迎曦望、虎虎生風。

    陳漢銘預告，不只帶領台灣虎航重返天際，他也報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照（Private Pilot License, PPL），藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也能有如虎添翼的助益。

    台灣虎航表示，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機，向各國旅客宣揚文字藝術之美，近期「虎虎生風」機將正式啟航，搭載各地旅客們，飛往其旅程的目的地。

    台灣虎航表示，董陽孜為台灣當代重要藝術家，以書法線條作為重要創作元素，擅長巨幅文字創作，筆力雄渾、奔放，字形結構及布局自成一格，以獨特的當代詮釋，開創文字藝術的新風貌。其代表作品包括「臺北車站」、電影《一代宗師》、《看見台灣》海報，以及移民署入出境查驗章上的「中華民國」、「入境」、「出境」等字。

    台灣虎航今天公布全新塗裝亞洲第一架文字彩繪機「虎虎生風」。（台灣虎航提供）

    台灣虎航今天公布全新塗裝亞洲第一架文字彩繪機「虎虎生風」。（台灣虎航提供）

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