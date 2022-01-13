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    去年貨車停車位誤停逾1.3萬件 北市府今起試辦新式牌面

    台北市停車管理工程處長李昆振說明，試辦新式貨車裝卸貨專用區牌面，採用圖片及表格呈現，方便民眾閱讀。（記者蔡亞樺攝）

    台北市停車管理工程處長李昆振說明，試辦新式貨車裝卸貨專用區牌面，採用圖片及表格呈現，方便民眾閱讀。（記者蔡亞樺攝）

    2022/01/13 12:15

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市目前劃設約2千個貨車卸貨專用停車格位，許多民眾誤停或不敢停放，去年取締占用貨車格超過1.3萬件，台北市停車管理工程處從今日起，在復興南北路、敦化南北路2處路段試辦新式牌面，以提高辨識及方便民眾閱讀。

    北市商業活動熱絡，眾多貨車每日進出頻繁，停管處目前在有裝卸貨需求的地點周邊設置貨車停車專用格位，停管處同時設置牌面說明停車費率、時段，包括每次限停20分鐘、收費30元，以及禁停時間之外開放一般小客車停放等內容。

    不過，民眾反映看不懂說明，牌面文字過於複雜，因此不少人誤停，甚至有人怕誤停乾脆不停；台北市警察局統計，2021年取締占用卸貨停車格共1萬3310件，違者依照《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款，處以600至1200元罰鍰。

    停管處長李昆振表示，為增進民眾解讀辨識牌面內容，今日起試辦新式牌面，牌面利用圖片和表格說明貨車格管制停放時間及費率，加速便識閱讀及降低違規的情形。試辦預計3個月，屆時視成效再研議是否擴大實施。

    停管處也呼籲，民眾於試辦地點貨車格停放車輛時，請依當下時間查詢新式牌面了解停車管制規定，並依規定停放車輛避免違規停車遭到開罰。

    北市貨車裝卸貨專用區現行設置的牌面，民眾反映看不懂、內容複雜，北市停車管理處試辦新式牌面。（記者蔡亞樺攝）

    北市貨車裝卸貨專用區現行設置的牌面，民眾反映看不懂、內容複雜，北市停車管理處試辦新式牌面。（記者蔡亞樺攝）

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