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    台南善化人口成長 民代爭取開闢特色公園

    台南善化人口成長快速，但特色公園不多，市議員林志展爭取希望將公六公園打造為特色公園，增加親子遊憩的好去處。（記者萬于甄攝）

    台南善化人口成長快速，但特色公園不多，市議員林志展爭取希望將公六公園打造為特色公園，增加親子遊憩的好去處。（記者萬于甄攝）

    2022/01/13 12:10

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化因南科效應，發展迅速，人口更連續18年正成長，不過轄內卻缺乏特色公園與親子遊樂場，市議員林志展也接獲許多民眾的心聲，近期邀集區公所與里長等，前往公六公園會勘，希望區公所增加遊憩設施，爭取設計成一座親子共遊的特色公園。

    林志展表示，受南科效應，善化地區人口成長快速，且許多都是年輕夫妻，較關注地方是否有親子遊憩公園的開闢，而家長最常帶小孩到公六公園玩耍，早上及傍晚時親子多，但小小溜滑梯及沙坑早已不敷使用，若能擴大面積，改成特色遊戲場，值得期待。

    善化區公所表示，位於文昌里光復路的公六公園，面積約有0.6公頃，縣市合併前原為清潔隊停車用地，合併後化身為綠地，並開放民眾認養菜園、增設簡易遊樂設施等，2019年通過都市計畫通盤檢討，已劃為公園用地。

    善化區公所也說，目前已向工務局爭取到規畫經費，希望把公六公園打造成兼具森林生態、草坪區、市民農場、特色遊戲場等多元化公園，特色遊戲場將以善化在地糖業文化為發想，融入火車或糖晶體意象。

    居民則認為，除糖業文化外，希望可增加在地特色，像是善化牛墟文化、草莓特產等，而最重要的是遊樂場不要設置罐頭遊具。此外，也有民眾考量該區人口密集度，要求要有停車場規劃。

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