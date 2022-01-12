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    疫情重創墾丁！2021旅遊人次創歷史低 星級飯店慘虧3成

    去年墾丁觀光人數因疫情創歷史新低，旺季海灘曾淨空。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    去年墾丁觀光人數因疫情創歷史新低，旺季海灘曾淨空。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2022/01/12 22:59

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒仍困擾全球，去年夏天飽受疫情襲擊的台灣，當時長達4個月的暑期旅遊旺季，全台民眾幾乎都宅在家無法出門，戲水勝地墾丁地區也遭逢史上最大衝擊，全年旅遊人次再創下統計38年來新低量201萬，有星級飯店大嘆，比2020年再衰退三成。

    慘烈的觀光人次也反映在觀光旅宿業身上，一家老牌星級飯店經理人大嘆，「全年業績慘衰退近三成」，去年比2020年還慘的主因，是因為最可怕的Delta變種病毒，6月左右在枋山爆發，令墾丁最強的暑假商機幾乎歸零，光6至9月就比前一年少了30萬人次以上，以自家飯店為例，光暑假就少了超過一億的營業額，實在是傷害嚴重。

    根據墾管處統計資料，2021年墾丁國家公園遊客人次為201萬餘人，比2020年263萬人次再次下滑，打破1996年249萬人次的最低紀錄，創下墾管處成立後統計38年以來的歷史新低，險些保不住200萬人次的整數關卡。

    除了2021年的歷史新低量外，先前墾丁旅遊人次最低為1996年的249萬人次，其次為1994、1995年的260及263萬人次（1997年前僅統計4個傳統景點），最高則是2015年中客暴增的837萬人次，以近期統計列入所有景點來看，2020年僅263萬人次已受疫情影響極大，沒想到2021年更慘，都比2003年SARS發生時380萬人次還低。

    「有全民健康才有國旅觀光。」墾管處表示，去年旅遊人次創下新低，主要是Delta變種病毒出現在暑假旺季前，即便後面政府推出振興方案，仍難彌補受傷嚴重的墾丁觀光業，但墾管處也利用園區封閉進行許多整修，相信墾丁不變的山海美景，在疫情後仍會帶回全球旅客體驗。

    去年墾丁觀光人數因疫情創歷史新低，飯店旺季整修是歷史首見。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    去年墾丁觀光人數因疫情創歷史新低，飯店旺季整修是歷史首見。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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