防範外籍生淪學工 教育部將鼓勵來台先修華語

防範外籍學生來台念書卻淪為學工，教育部擬規劃華語先修制度，要求各校統一安排華語教學與先修課程，若經查學校或仲介違法，也將移請檢調查處。（資料照）

2022/01/12 17:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕最近再度爆發烏干達籍學生來台念書卻淪為學工等爭議，凸顯高教部分學校國際招生詐欺等問題層出不窮，教育部今天（12日）再解釋，為協助與改善制度，將鼓勵大學提供外籍生先修華語，違法者移送檢調，每學期查核境外生受教權等因應。

教育部說，為協助僑外生具備一定語言能力來確保其受教品質，未來將規劃華語先修制度，將透過重點領域招生、國際專修部等措施，如僑外生華語或英語能力未達一定條件，由大學統一安排華語教學或先修課程，通過華測後才能繼續修業。

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教育部說，也鼓勵大學以專班方式提供華語先修生銜接攻讀學位，並將提供學校彈性措施，如開辦經費、招生名額、簽證作業、師資質量、華語檢測、修業規定等，以利學校招生。

而教團呼籲官方嚴懲違法私校，教育部指出，學校若涉違反就業服務法、人口販運防治法等，都會移請勞動部、司法檢調查處，確保外國學生來台就學權益。另外，也會將境外生受教權納入每學期的教學品質查核作業。

教育部還說，108年起建置境外學生專屬網頁、意見信箱、免付費專線電話0800789007等，並製作關懷卡片，上頭列出在台求學期間可諮詢與求助單位的電話等，在境外生入境時發放，諮詢服務包含簽證、居留證、實習規定、就學法規、打工及留台工作規定、獎助學金、學校行政管理等，若遇問題可多加利用。

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