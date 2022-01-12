為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防範外籍生淪學工 教育部將鼓勵來台先修華語

    防範外籍學生來台念書卻淪為學工，教育部擬規劃華語先修制度，要求各校統一安排華語教學與先修課程，若經查學校或仲介違法，也將移請檢調查處。（資料照）

    防範外籍學生來台念書卻淪為學工，教育部擬規劃華語先修制度，要求各校統一安排華語教學與先修課程，若經查學校或仲介違法，也將移請檢調查處。（資料照）

    2022/01/12 17:58

    〔記者吳柏軒／台北報導〕最近再度爆發烏干達籍學生來台念書卻淪為學工等爭議，凸顯高教部分學校國際招生詐欺等問題層出不窮，教育部今天（12日）再解釋，為協助與改善制度，將鼓勵大學提供外籍生先修華語，違法者移送檢調，每學期查核境外生受教權等因應。

    教育部說，為協助僑外生具備一定語言能力來確保其受教品質，未來將規劃華語先修制度，將透過重點領域招生、國際專修部等措施，如僑外生華語或英語能力未達一定條件，由大學統一安排華語教學或先修課程，通過華測後才能繼續修業。

    教育部說，也鼓勵大學以專班方式提供華語先修生銜接攻讀學位，並將提供學校彈性措施，如開辦經費、招生名額、簽證作業、師資質量、華語檢測、修業規定等，以利學校招生。

    而教團呼籲官方嚴懲違法私校，教育部指出，學校若涉違反就業服務法、人口販運防治法等，都會移請勞動部、司法檢調查處，確保外國學生來台就學權益。另外，也會將境外生受教權納入每學期的教學品質查核作業。

    教育部還說，108年起建置境外學生專屬網頁、意見信箱、免付費專線電話0800789007等，並製作關懷卡片，上頭列出在台求學期間可諮詢與求助單位的電話等，在境外生入境時發放，諮詢服務包含簽證、居留證、實習規定、就學法規、打工及留台工作規定、獎助學金、學校行政管理等，若遇問題可多加利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    確診武肺缺席大考 大學將改外加名額書審資料招生
    2022/01/12 17:04

    確診武肺缺席大考 大學將改外加名額書審資料招生
    中州科大烏干達學生疑淪「黑工」 校方喊冤︰幫忙篩選打工資訊
    2022/01/10 20:24

    中州科大烏干達學生疑淪「黑工」 校方喊冤︰幫忙篩選打工資訊

    什麼是台南時間 多的是你不知道的事
    國合會高等人力培訓獎學金放榜 200位外籍生獲獎創新高
    2021/07/01 12:04

    國合會高等人力培訓獎學金放榜 200位外籍生獲獎創新高
    愛台灣愛到留在身上！外籍生秀「島形刺青」喊：非常自豪
    2020/12/23 22:49

    愛台灣愛到留在身上！外籍生秀「島形刺青」喊：非常自豪

    中央路商圈核心 景觀宅自營商最愛
    清大足球隊外籍生用母語拍片 感謝台灣防疫人員
    2020/07/08 15:03

    清大足球隊外籍生用母語拍片 感謝台灣防疫人員
    印尼暫停來台讀新南向專班 教育部否認學生淪學工
    2019/01/04 12:48

    印尼暫停來台讀新南向專班 教育部否認學生淪學工
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播