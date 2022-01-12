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    台積電效益！高雄楠梓區土庫周邊12道路全刨鋪 1/22前完工

    林欽榮視察土庫清豐路路平工程。（記者王榮祥攝）

    林欽榮視察土庫清豐路路平工程。（記者王榮祥攝）

    2022/01/12 18:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今下午視察楠梓區土庫清豐路，指出土庫周邊12條重要道路，去年起共編列5千萬元經費、全面啟動刨鋪，今年1月22日、農曆新年前將全部完工；地方對此樂觀看待，覺得也是台積電衍生效益。

    林欽榮說明，楠梓區土庫地區，北可往高雄科技大學、南至楠梓火車站、東臨國道高速公路、西向捷運青埔站及都會公園站，沿線住宅林立、人口稠密，可謂重要聯外道路，更是南部半導體S廊帶產業區的交通樞紐。

    然而10幾年來，沿線道路鋪面老化、坑洞、龜裂、補錠等問題，需要大規模鋪面刨除重新鋪設方能徹底改善，市府工務局養工處籌措5000萬元經費，去年起陸續針對周邊12條重要道路展開刨鋪作業。

    他表示，今前往楠梓區清豐路視察工程進度，期勉施工團隊如期如質於農曆年前完成全數工作，讓返鄉遊子及市民朋友感受到路面平整、一路暢行的新年新氣象。

    清豐路（楠梓路至寶溪南街）刨鋪規劃於今年1月10至22日，共13天工期完成，長度1153公尺、寬度26公尺，改善面積約53840平方公尺，工程經費約1884萬元。

    為避免施工範圍重複挖掘、反覆施作，造成用路人不便，工程團隊於施工前除針對現地路面展開徹底的基本調查，更密集邀集管線單位協調孔蓋下地作業，以確保後續施工的順利進行。

    除了路面平整，市府已採納內政部營建署建議試辦將抗滑係數（BPN）提高至50〜65的施工標準，新路面全面採用最高規格BPN65，確保標線抗滑性能，有效減少汽、機車打滑。

    林欽榮與議員檢視標線防滑檢測。（記者王榮祥攝）

    林欽榮與議員檢視標線防滑檢測。（記者王榮祥攝）

    位於楠梓高中前的清豐路進行全面刨鋪，預定1/22前完工。（記者王榮祥攝）

    位於楠梓高中前的清豐路進行全面刨鋪，預定1/22前完工。（記者王榮祥攝）

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