客語認證通過苗栗發獎金 即日起開放申請

縣府認真推動客家事務，提供客語公共服務，營造客語友善環境，蟬聯客委會3年評核優等佳績。（苗栗縣政府提供）

2022/01/12 17:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是客家大縣，縣府鼓勵民眾多講客語及提升客語能力，針對通過客語中高級認證的縣民發放獎勵金，通過中級者可獲1000元，通過中高級者1500元，即日起到27日可向縣府文化觀光局提出申請。

縣長徐耀昌表示，苗栗客家人口約佔65％是客家大縣，縣府認真推動客家事務，提供客語公共服務，營造客語友善環境，蟬聯客委會3年評核優等佳績，全國打頭名，縣府未來會持續配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高客語能力認證通過率、推動與營造客語友善環境及鼓勵民間共同提供客語服務等，「煞猛打拚」打造苗栗成為「客家就係生活，生活就係客家」的客家大縣領頭羊。

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縣府文觀局表示，110年度客語能力中級暨中高級認證已於去年12月29日放榜，凡是通過認證並設籍於苗栗縣之縣民均可申請獎勵金，中級核發獎勵金1000元，中高級核發獎勵金1500元，歡迎民眾即日起至1月27日止踴躍申請，相關規定及申請表單請至文觀局官網的便民服務中的表單下載查詢下載。若有相關問題請洽037-352961分機313，客家事務科楊先生。

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