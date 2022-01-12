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    北市被酸吊車尾！副市長：醫院診所量能全開並加開7接種站

    台北市副市長蔡炳坤（左）出席台北燈節彩繪活動。（記者蔡亞樺攝）

    台北市副市長蔡炳坤（左）出席台北燈節彩繪活動。（記者蔡亞樺攝）

    2022/01/12 16:13

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕本土疫情升溫，北市議員林穎孟今批評，北市疫苗量能在六都吊車尾，新北市人口約為台北1.6倍，新北接種站卻是北市的3倍到40倍，市民預約不到疫苗。對此，北市副市長蔡炳坤反駁，強調全市醫院、診所量能已經全開，並且加開7處接種站，北市比起各縣市是反應速度最快的。

    蔡炳坤今日下午出席台北燈節彩繪活動記者會，會後受訪被問到疫苗量能遭質疑不足。蔡炳坤回應，上週四中央宣布縮短第3劑疫苗接種時間，一開放5、600萬人符合資格，因為北市有自己的疫苗預約系統，隔天就馬上啟動該系統，各縣市調整速度絕對沒有北市快。

    蔡炳坤表示，北市各醫院及診所都在進行疫苗接種，1週施打疫苗量能約11萬劑，目前本週到下週預約都已額滿；醫事人員、防疫旅館人員及機場人員等優先施打對象，都已經造冊由各醫院疫苗門診負責，1週約可提供7、8萬劑疫苗的量能。

    「北市是火力全開、全力以赴」，蔡炳坤還說，北市府也加開7處接種站，在下週一加入疫苗接種行列，加上台北車站接種站持續做，每天量能都在增加，全台北市醫院及診所都已經全開，為第3劑疫苗提供服務，距離過年只剩2週，量能都打開放讓市民接種，增加大家保護力。

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