歷史建築「東山牛肉崎警察官吏派出所」 發現木料來源商行標印

修復團隊在東山牛肉崎警察官吏派出所事務室正面山牆，發現殘留疑似日治時期旭日警徽痕跡。（圖由台南市文資處提供）

2022/01/12 16:28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市歷史建築「東山牛肉崎警察官吏派出所」，自2019年3月起展開修復工程，修復團隊於過程中發現屋架、屋桁、屋面板及土台木構件等木料來源的商行標印，以及燙有特殊資訊的地板料，十分具有歷史價值。

台南市文化資產管理處表示，牛肉崎警察官吏派出所位於東山區水雲里臨山地帶，昔為山區警備重要據點，建築大約建造於日治時代昭和6年（1931年），為東山最早設立的派出所之一，2009年登錄為歷史建築，2019年起歷經2年多，於去年10月完成修復工程。

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修復團隊在拆除天花與地板時，發現屋架、屋桁、屋面板及土台木構件的尺寸與材種註記，初步研判有木料來源之商行標印「濱豐木材」，居間通往台所與風呂通道邊緣也發現燙有特殊資訊的地板料，有出售店號、板料材種、等第、尺寸等資訊。

文資處表示，該件板材起頭述明材種與等第為「杉木一等材」，並記錄「中六寸」、「厚三分」等字樣，說明板材寬度為六寸，厚三分則是板料商生產板料通用的厚度單位。其後燙有「長六尺四寸」及「濱豐木材」等字樣。

另外，修復團隊也在派出所事務室正面山牆，發現殘留疑似日治時期旭日警徽痕跡，見證該建築為當地代表性官廳之一。

牛肉崎警察官吏派出所建築平面呈L型配置，包含「事務室」與「宿舍」，修復工程保留堪用的屋瓦再利用於景觀步道及圍籬，並使用台南市文資建材銀行收存的木料做為屋架修補用料。後續將委外經營提供住宿使用，並整合周邊觀光資源及地域特色，以活絡當地產業及觀光發展。

台南東山牛肉崎警察官吏派出所修復工程中，新發現木料來源商行標印。（圖由台南市文資處提供）

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