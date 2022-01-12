屋頂樂園為小朋友加油 黃偉哲彎腰當加油員

大台南交通教育主題館免費讓小朋友開迷你電動車。（記者洪瑞琴攝）

2022/01/12 16:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南交通教育主題館升級添設施，有「超級電話亭」、 「知識加油站」的情境互動體驗區，還可以「開賓士」，而且設在3樓屋頂，成了爸媽「溜小孩」及幼稚園戶外教學「屋頂樂園」。

大台南交通教育主題館自去（2021）年11月起開放散客預約參訪，3樓兒童駕駛體驗區有各種車型迷你電動車讓小朋友玩，寓教於樂學習交通安全知識，這次新增「超級電話亭」與「知識加油站」兩座互動設施，通關答對題目就可以「加油」前進。

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市長黃偉哲今（12）日主持啟用儀式，他充當「加油員」與小朋友互動遊戲，彎下腰幫小朋友加油，還打趣說「這位開賓士的小朋友很行」。「超級電話亭」則是讓小朋友角色扮演偵探，電話按鈕下去接獲指令，然後到互動展板執行任務回報「密碼」，透過互動式闖關遊戲汲取交通規則知識很有趣。

交通局表示，兒童體驗區建議最佳體驗年齡為小學1至2年級，身高125公分以下、體重30公斤以下，主題館採免費預約參觀，為維護參觀品質，每場次人數上限40人，散客可預約，營運時段每週一至週五（上班日），每日開放上、下午各1場，上午場9時30分、下午場下午2時30分。

大台南交通教育主題館，超級電話亭，角色扮演互動遊戲。（記者洪瑞琴攝）

大台南交通教育主題館新增知識加油站，市長黃偉哲扮「加油員」關主，為小朋友加油。（記者洪瑞琴攝）

大台南交通教育主題館寓教於樂，教導小朋友遵守交通規則。（記者洪瑞琴攝）

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