中市豐原國民運動中心暨兒童運動中心動工 預計113年底完工

台中市豐原國民運動暨兒童運動中心今天開工，預計113年底完工。（記者歐素美攝）

2022/01/12 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區民眾期待了10年，豐原國民運動暨兒童運動中心今天終於動工，斥資近6億元，將興建地上四層、地下三層，具有游泳池、合球場、成人體適能中心等的運動空間，還有可容納200輛汽車及177輛機車的停車場，預計113年底完工。市長盧秀燕出席動土典禮指出，未來居民運動與停車將更便利及完善。

「等了十年，豐原國民運動暨兒童運動中心開工！」盧市長說，原規劃只有地下一層停車場，考量地方停車需求，改成地下三層停車場；為鼓勵兒童運動，更結合兒運中心規劃溫水游泳池，讓民眾在寒冷冬天也可運動，由於設施越完善經費就越多，感謝民代支持與協助，讓運動中心順利開工。

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盧秀燕另指出，東豐快速道路是連結山城的重要道路，之前因故停工，環評也被取消，當地民眾都希望趕快復工，總經費達130億元，感謝立委江啟臣協助爭取經費，目前正進行徵收用地程序，順利的話，預計今年中即能復工。

立委江啟臣回顧豐富專案的推動史指出，從民國100年9月，前台中市長胡志強希望向國防部協調取得原豐原保甲廠土地開始，他於101年就任立委後就持續監督、現勘、協調國防部與相關部會加速執行代拆代建工程，於104年完成豐原保甲廠的搬遷作業，騰空土地，交由台中市政府規劃、利用，並於102年提出興建國民運動中心的構想，歷經多年爭取，在盧秀燕市長支持下終於動工。

建設局長陳大田指出，豐原國民運動中心鄰近豐原區豐原大道，興建面積約1萬4581平方公尺，工程預算為5億9671萬元，包含市庫4億元、交通局停管基金1億9071萬元、地政基金600萬元，預計113年底完工。豐原國民運動中心以「水稻」意象作為牆體立面主題，串連豐原過去「優質米倉」文化特色形象，讓地方建設與在地歷史記憶結合，展現地區特性。

建設局指出，豐原國民運動中心規劃為地下三層停車場，汽車停車位合計200格及機車停車位合計177格；地上四層則包含游泳池，可提供籃球、羽球、排球使用的綜合球場，以及成人體適能中心、成人韻律教室、飛輪教室等多項運動空間。此外，為滿足親子及兒童需求，一併規劃親子體適能中心、兒童多功能空間、兒童韻律教室、兒童律動室等多項設施，完工後將使得居民運動便利性再提升。

豐原國民運動中心模擬圖。（記者歐素美翻攝）

台中市長盧秀燕等出席豐原國民運動暨兒童運動中心開工典禮。（記者歐素美攝）

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