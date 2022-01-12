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    晁陽綠能環境教育設施場所揭牌 張景森：農電共生範例

    晁陽綠能通過成為環境教育設施場所，農電共生共榮不是夢。（記者詹士弘攝）

    晁陽綠能通過成為環境教育設施場所，農電共生共榮不是夢。（記者詹士弘攝）

    2022/01/12 12:53

    〔記者詹士弘／雲林報導〕晁陽農產科技去年取得環保署認證為環境教育設施場所，今天舉行揭牌儀式，政務委員張景森表示，他推動農電共生多年，但因傳統綠電搶農地的觀念阻擾，困難重重，晁陽成功的案例告訴我們，農電是可以共生共榮的。

    晁陽是台灣最早將太陽能發電與農業發展結合的公司之一。不僅以友善土地的方式生產安心農產品，更發展六級化農業，種植、加工及品牌經營，提升農業的價值。同時申設休閒農場並推動環境教育，打造以綠能、綠農及綠色教育為根基的綠色經濟平台，朝著深耕永續的目標邁進。晁陽期待成為農電共榮的解決方案提供者，也盼望成為我國企業呼應RE 100倡議的合作夥伴。

    在全球先進國家逐漸重視ESG永續發展的趨勢下，晁陽藉由綠能休閒農場及環境教育場所的身分，推出以體驗及實踐ESG的活動方案，邀請公部門、企業及學校等單位來晁陽體驗在永續。

    雲林縣長張麗善表示，縣政府輔導晁陽綠能休閒農場多年，晁陽終於成為雲林第10處環境教育認證場所，為環境教育注入新活力；晁陽自許為「綠色經濟的實踐者，幸福體驗的分享者」，以乾淨的土地、健康的農產、復育的生態以及美好的心靈為願景，產品已納入雲林良品中，在全國5千個據點銷售。

    張景森表示，他推動農電共生多年，但社會對綠能與農業間的競合關係有遲疑，學農的一直耽心綠電會搶農地，會讓農業完蛋，只願釋出不利耕作的土地，這種負面的態度，不利於綠電的發展，但事實上農電是一體的，先進國家的潮流更是「農電共生」。

    張景森說，現代化的溫室需環境維持，就是能源農業，如果能結合綠電，能源自然源源不絕，先進國家的農地種電，將遮光率降低至30%，不影響作物生產，又有綠電收入，所以農業發展與綠電發展是相輔相承，共榮而非互相排斥，晁陽用行動來打破農電無法共存的傳統思維，值得肯定。

    晁陽綠能通過成為環境教育設施場所，農電共生共榮不是夢。（記者詹士弘攝）

    晁陽綠能通過成為環境教育設施場所，農電共生共榮不是夢。（記者詹士弘攝）

    晁陽綠能通過成為環境教育設施場所，農電共生共榮不是夢。（記者詹士弘攝）

    晁陽綠能通過成為環境教育設施場所，農電共生共榮不是夢。（記者詹士弘攝）

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