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    北市聯醫中興院區2護理師及男友確診 黃珊珊：應是群聚感染

    台北市副市長黃珊珊。（資料照）

    台北市副市長黃珊珊。（資料照）

    2022/01/12 12:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市聯合醫院中興院區近來爆疫情，有2位護理師（案17570及案17571）確診，其中一人男友（案17572）也染疫。台北市副市長黃珊珊今上午表示，案17570的Ct值比較高，疑似是更早期的感染，2名護士師比較像是新感染，但這應該是群聚感染，主要是先匡列，以擴大匡列採檢為原則。

    黃珊珊說明，2位護理師負責專責病房，當然會懷疑可能是專責病房裡的交互感染，或者SOP沒有確實，但是現在這個案子，中央也沒辦法斷定，因為男朋友的Ct值比較高，比較像是更早期的感染，需交由中央判定。

    黃珊珊指出，2名護士師比較像是新感染，但還需讓專家判定，我們先不做任何預測，當然他們應該是群聚事件，但指標個案到底是哪個，還要再認定，主要是先匡起來比較重要，以擴大匡列採檢為原則，目前沒有新陽性，還需觀察一週。

    黃珊珊表示，目前3人的基因定序還沒有出來，但因為2名護理師照護的病房內，有9個都是omicron，18個病人裡面有16個是新冠肺炎確診者，另2個是居家檢疫者，這16個有8、9個是omicron，但還要做基因定序，跟原本的病人基因定序做比對。

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