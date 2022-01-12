確保春節道路順暢 屏東縣府相關工程1/26～2/6暫停施工

屏東縣政府強調，春節期間不施工。（記者羅欣貞攝）

2022/01/12 12:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節連假即將登場，今年從1月29日開始至2月6日止總計9天假期，為因應春節返鄉車流及各大風景區出遊人潮，屏東縣政府除加強交維管制措施，也將於1月26日至2月6日禁挖道路、水利等相關工程，並做臨時鋪面維持通行。

屏東縣工務處長楊慶哲表示，屏縣目前生活圈計畫道路重大建設工程施工中案件共有6案，位於屏南地區有3案「新屏154線道路闢建工程、縣道200線5K+300至12K+300拓寬工程（第二期）、台電核三廠周邊道路拓建工程（第二期）」、位於屏中地區有3案「屏112線道路拓建工程、縣道187線黎明至水門段拓寬工程、縣道187乙線（東港至南州）道路拓寬工程」，目前皆在施作中並持續作常態性交維措施。為因應春節期間交通運輸需求，已責請各案廠商針對道路部分於春節前先行完成或臨時鋪設瀝青混凝土以供通行，同時加強工區交通維持措施之設置（含夜間警示），並於春節期間每日派員定期巡查維護。

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屏東縣水利處長江國豐表示，目前污水下水道工程於道路及家戶周邊施工者，包括「屏東市污水下水道系統華山里等區域分支管及用戶接管工程」於屏東市機場北路施作污水管線推進工程、「屏東縣內埔鄉污水下水道系統分支管及用戶接管工程（第一標）」，於內埔鄉學興路66、68巷施作污水管線推進及用戶接管、「屏東縣潮州鎮污水下水道系統主次幹管及分支管工程（第一標）」於潮州鎮民治路、五福路及光春路施作污水管線推進工程，另新生路、中山路及中正路目前施作工作井立坑及人孔收築。

屏東縣政府表示，為避免農曆春節期間影響鄉親道路使用及人車安全，各污水下水道工程將於本月（1月）25日完成現有工作面收築作業，並辦理工程機具撤離及恢復道路正常使用，也將於1月26至1月28日辦理各工程春節前工地整備督導，自1月26日起至2月6日止暫停工程施作，讓鄉親有一個安全順暢好過年的環境，於春節期間各工地將派遺留守工程人員，施工團隊並保持電話通訊暢通，以利能即時處理民眾陳情及緊急突發事件。

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