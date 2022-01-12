李秉穎曝中研院已完成高端疫苗12-18歲受試者檢驗分析

台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻訪問。（翻攝自新聞放鞭炮職播）

2022/01/12 11:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕台大醫師、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎透露，中研院已完成國產高端武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗12-18歲青少年臨床測試者的血清檢驗報告，負責該報告的中研院P3實驗室主持人、生醫所研究員林宜玲並未否認，並表示資料已送給委託人高端公司。

因BNT疫苗可能會帶來極低風險的心肌炎等副作用，但目前12-18歲青少年可接種的疫苗僅有BNT，極少部分青少年接種後產生嚴重不良反應，或者有長達2-3個月的頭痛等，李秉穎今天（1/12）接受媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」訪問表示，若青少年接種第1劑後若有嚴重不良反應，目前尚無有第2劑可接種的疫苗，周玉蔻則追問高端疫苗之前對12-18歲青少年疫苗的試驗進度。

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李秉穎透露，高端疫苗針對12-18歲青少年臨床受試者的檢驗報告已經出爐，並送食藥署審查，只是還不知審查過程目前到什麼階段：負責受試者血清檢驗報告的實驗室主持人林宜玲說，該實驗室接受高端委託，因此報告出爐後會送給委託人高端公司。

高端疫苗日前被世衛（WHO）選為「團結試驗」計畫的唯二疫苗之一，並展開傳統三期臨床試驗，李秉穎表示，雖然美國目前尚未承認高端疫苗，但美國承認所有WHO認可的疫苗，WHO對高端展開的三期對照研究預期今年上半年就會有結果，若結果正面，WHO就會認證，屆時全球都會承認高端疫苗。

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