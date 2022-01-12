為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    李秉穎曝中研院已完成高端疫苗12-18歲受試者檢驗分析

    台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻訪問。（翻攝自新聞放鞭炮職播）

    台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻訪問。（翻攝自新聞放鞭炮職播）

    2022/01/12 11:02

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台大醫師、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎透露，中研院已完成國產高端武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗12-18歲青少年臨床測試者的血清檢驗報告，負責該報告的中研院P3實驗室主持人、生醫所研究員林宜玲並未否認，並表示資料已送給委託人高端公司。

    因BNT疫苗可能會帶來極低風險的心肌炎等副作用，但目前12-18歲青少年可接種的疫苗僅有BNT，極少部分青少年接種後產生嚴重不良反應，或者有長達2-3個月的頭痛等，李秉穎今天（1/12）接受媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」訪問表示，若青少年接種第1劑後若有嚴重不良反應，目前尚無有第2劑可接種的疫苗，周玉蔻則追問高端疫苗之前對12-18歲青少年疫苗的試驗進度。

    李秉穎透露，高端疫苗針對12-18歲青少年臨床受試者的檢驗報告已經出爐，並送食藥署審查，只是還不知審查過程目前到什麼階段：負責受試者血清檢驗報告的實驗室主持人林宜玲說，該實驗室接受高端委託，因此報告出爐後會送給委託人高端公司。

    高端疫苗日前被世衛（WHO）選為「團結試驗」計畫的唯二疫苗之一，並展開傳統三期臨床試驗，李秉穎表示，雖然美國目前尚未承認高端疫苗，但美國承認所有WHO認可的疫苗，WHO對高端展開的三期對照研究預期今年上半年就會有結果，若結果正面，WHO就會認證，屆時全球都會承認高端疫苗。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    群體免疫已不可能！李秉穎：接種疫苗無法消滅病毒
    2022/01/12 09:26

    群體免疫已不可能！李秉穎：接種疫苗無法消滅病毒
    不只泰國等5國！ 陳時中曝：愛沙尼亞、索馬利蘭也承認高端
    2022/01/11 14:33

    不只泰國等5國！ 陳時中曝：愛沙尼亞、索馬利蘭也承認高端

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    高端23日起開打 李秉穎曝下一步保護力研究計畫
    2021/08/12 11:46

    高端23日起開打 李秉穎曝下一步保護力研究計畫
    國產首支武肺疫苗成功解盲 中研院專家建議補做英、印變種株數據
    2021/06/11 12:13

    國產首支武肺疫苗成功解盲 中研院專家建議補做英、印變種株數據

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播