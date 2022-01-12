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    桃機群聚累計39人確診擴大匡列 食品工廠、國小附幼採檢結果出爐

    桃園市長鄭文燦（中）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

    桃園市長鄭文燦（中）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

    2022/01/12 10:32

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午主持市府防疫專案會議，桃機群聚感染事件至今已有39人確診，鄭文燦宣佈相關人員擴大匡列採檢結果均為陰性。

    鄭文燦表示，桃機群聚目前傳播鏈有2條，第1條是機場清潔人員延伸到金嗓歌友會，歌友會795名會員都已採檢結束；第2條是機場手推車員工，延伸到居服員的家庭、親友與職場的傳播鏈。

    第2條傳播鏈進行多項專案採檢，包括有5人確診的某電子工廠，已於11日停工，325名員工採檢、267人居家隔離已被送往集中檢疫所、7人自主健康管理；一對夫妻確診的某食品工廠，398名員工採檢，全數陰性；有學童確診的某國小與附設幼兒園，都已停課，採檢80人的結果，也全是陰性。

    鄭文燦說，入境最高峰預計是14日、15日左右，市內11家責任醫院會全力支援衛生福利部的機場攔截計畫，協調後，入境的部分確診個案將會分流到雙北與新竹，以確保市內的11家責任醫院能維持一定的服務量能。市府也會持續督導31家防疫旅館，做好工作人員健康管理等工作，以確保防疫旅館的安全。

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