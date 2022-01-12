衛福部基隆醫院支援桃機檢疫 篩檢6架長程班機共31人確診

衛福部基隆醫院派醫生前往桃園機場支援檢疫。（部立基隆醫院提供）

2022/01/12 10:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛福部基隆醫院昨天（11）派醫生前往桃園機場，支援長程航班落地採檢，至晚間8點半完成6架次370名旅客篩檢，結果有31人確診，詳細情形由中央流行疫情指揮中心今天統一說明。

衛生福利部基隆醫院配合中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中的指示，11日派出第一批負責採集及檢測的2名專業主任級醫師，及2名有經驗的資深醫檢師，至桃園國際機場協助執行全國首批的長程航班落地採檢和檢測作業。

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林慶豐院長指出，全程依指揮中心規劃流程作業，旅客依序自空橋分流進入候機室，由醫護人員協助旅客進行PCR採檢後，檢體送往前進實驗所由醫檢師作業。若旅客篩檢結果確認為陰性，則按正常流程入境，並入住防疫旅宿或檢疫所完成檢疫；若為陽性則直接由現場待命之救護車送往醫院治療。

首日長程航班近700名旅客抵達桃園機場，全面實施落地採檢。截至晚間8時30分止，共有6架長程班機，計370名旅客完成落地篩檢，有31人確診，陽性率達8.3%，也在第一時間由救護車送至專責醫院隔離治療。其餘航班篩檢狀況將由指揮中心於今日統一說明。

有鑑於國內出現Omicron變異株疫情，期望透過調整旅客入境檢疫措施，能有效在國境大門即防堵確診者入境。

衛福部基隆醫院派醫生前往桃園機場支援檢疫。（部立基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院派醫生前往桃園機場支援檢疫。（部立基隆醫院提供）

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