01/12 各報重點新聞一覽
自由時報
本土+12 中壢1電子廠停工
本土武漢肺炎疫情燒不停，昨再暴增十二例，刷新今年紀錄。與桃園機場相關有九例，以七例與手推車人員與居服員夫妻傳播鏈相關最多，並延燒至桃園中壢一電子廠停工，其餘兩例是清潔人員家人。另北市聯合醫院中興院區發生群聚感染，照顧確診者的護理師及其接觸者共三人確診。
捲40億吸金案 4警判入牢
長征資本公司負責人徐正倫，以投資澳門賭場及高利息借貸，招攬退休的台北市警松山分局偵查隊小隊長蔡崇文加入，蔡又吸收曾獲模範警察的松山分局偵查隊小隊長吳崇雄、中正二分局婦幼警察隊小隊長黃煇庭、偵查佐潘昇達等人當下線，一干人吸金近四十億元。新北地院依違反銀行法判處徐正倫十七年徒刑，四警分別判刑三年六月至四年六月不等。
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接裝不到2個月// F16V 嘉義訓練墜海
空軍第四戰術戰鬥機聯隊一架F-16V單座戰機，昨下午於嘉義東石水溪靶場進行模擬對地炸射訓練，卻在起飛後二十九分鐘失事墜海，戰機飛官陳奕上尉失聯待援。由於全案事故原因尚待釐清，空軍宣布其餘一四○架同型機全數停飛。這也是F-16V戰機去年十一月十八日接裝迄今，首起重大飛安事故。
聯合報
F-16V戰訓墜海失聯 海空搜救 戰演訓全暫停
空軍四聯隊一架機號六六五○的F-16V戰機昨天在嘉義東石海域墜海，上尉飛官陳奕失聯，軍方已展開岸海日夜搜救。事發後，空軍司令部下令全軍F-16型機部隊執行「天安一號」特檢，暫停全部戰演訓任務。這是全球F-16V換訓首樁重大意外，連美方也關注。
桃園電子廠、北市聯醫爆群聚
國內昨天新增七十例確診病例，創下去年七月廿七日降至二級警戒以來最高紀錄，其中十二例為本土個案，九人與桃園機場群聚事件有關，桃機群聚案累計已達卅八人，擴散到桃園一家電子廠停工，二八○人被隔離；另外三例本土來自台北市聯醫院院內群聚感染，兩人為新冠肺炎專責病房護理師，一人為護理師男友，由於生活圈位於新北市，疫情已延燒到雙北。
中國時報
換裝後首度失事 飛行員陳奕仍未尋獲 F-16V嘉義墜海 徹夜搜救
空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，昨天下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，飛行員陳奕上尉未被目視到跳傘，軍方及相關單位至昨天深夜仍漏夜全力搜救。這是F-16V戰機換裝後首度失事，空軍立刻進行「天安特檢」，所有F-16型戰機無論是否構改，全部停飛，暫時無法再監控共機侵擾，相關任務由幻象戰機與IDF戰機執行。
詳見換裝後首度失事 飛行員陳奕仍未尋獲 F-16V嘉義墜海 徹夜搜救。
北市爆院內感染 桃市國小提早放寒假
桃園機場群聚案向外擴展。疫情指揮中心昨公布12例本土、58例境外移入個案，皆創下入冬以來新高，多數仍為桃機群聚案後續，台北市聯醫中興院區則發生國內首例Omicron院內感染。感染科專家黃立民擔憂，新疫情在1個月內清零已不可能，與病毒共存的策略恐得等農曆年過後再執行。由於桃園有3所國小因有確診學生停課14天，市長鄭文燦昨日表示，考量疫情不斷升高，國小學童又沒打疫苗，容易互相傳染，因此宣布桃園市內國小提早一周放寒假，周五（14日）是本學期最後一天上課，家長下周可請防疫假或無力照顧仍可送學校集中照顧，公私立一體適用。