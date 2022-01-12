01/12 各報重點新聞一覽

中央疫情中心指揮官陳時中、桃園機場前進指揮所指揮官王必勝在機場巡視落地採檢新規定作業情形。（記者姚介修攝）

2022/01/12 06:16

自由時報

本土+12 中壢1電子廠停工

本土武漢肺炎疫情燒不停，昨再暴增十二例，刷新今年紀錄。與桃園機場相關有九例，以七例與手推車人員與居服員夫妻傳播鏈相關最多，並延燒至桃園中壢一電子廠停工，其餘兩例是清潔人員家人。另北市聯合醫院中興院區發生群聚感染，照顧確診者的護理師及其接觸者共三人確診。

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捲40億吸金案 4警判入牢

長征資本公司負責人徐正倫，以投資澳門賭場及高利息借貸，招攬退休的台北市警松山分局偵查隊小隊長蔡崇文加入，蔡又吸收曾獲模範警察的松山分局偵查隊小隊長吳崇雄、中正二分局婦幼警察隊小隊長黃煇庭、偵查佐潘昇達等人當下線，一干人吸金近四十億元。新北地院依違反銀行法判處徐正倫十七年徒刑，四警分別判刑三年六月至四年六月不等。

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接裝不到2個月// F16V 嘉義訓練墜海

空軍第四戰術戰鬥機聯隊一架F-16V單座戰機，昨下午於嘉義東石水溪靶場進行模擬對地炸射訓練，卻在起飛後二十九分鐘失事墜海，戰機飛官陳奕上尉失聯待援。由於全案事故原因尚待釐清，空軍宣布其餘一四○架同型機全數停飛。這也是F-16V戰機去年十一月十八日接裝迄今，首起重大飛安事故。

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聯合報

F-16V戰訓墜海失聯 海空搜救 戰演訓全暫停

空軍四聯隊一架機號六六五○的F-16V戰機昨天在嘉義東石海域墜海，上尉飛官陳奕失聯，軍方已展開岸海日夜搜救。事發後，空軍司令部下令全軍F-16型機部隊執行「天安一號」特檢，暫停全部戰演訓任務。這是全球F-16V換訓首樁重大意外，連美方也關注。

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桃園電子廠、北市聯醫爆群聚

國內昨天新增七十例確診病例，創下去年七月廿七日降至二級警戒以來最高紀錄，其中十二例為本土個案，九人與桃園機場群聚事件有關，桃機群聚案累計已達卅八人，擴散到桃園一家電子廠停工，二八○人被隔離；另外三例本土來自台北市聯醫院院內群聚感染，兩人為新冠肺炎專責病房護理師，一人為護理師男友，由於生活圈位於新北市，疫情已延燒到雙北。

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中國時報

換裝後首度失事 飛行員陳奕仍未尋獲 F-16V嘉義墜海 徹夜搜救

空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，昨天下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，飛行員陳奕上尉未被目視到跳傘，軍方及相關單位至昨天深夜仍漏夜全力搜救。這是F-16V戰機換裝後首度失事，空軍立刻進行「天安特檢」，所有F-16型戰機無論是否構改，全部停飛，暫時無法再監控共機侵擾，相關任務由幻象戰機與IDF戰機執行。

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北市爆院內感染 桃市國小提早放寒假

桃園機場群聚案向外擴展。疫情指揮中心昨公布12例本土、58例境外移入個案，皆創下入冬以來新高，多數仍為桃機群聚案後續，台北市聯醫中興院區則發生國內首例Omicron院內感染。感染科專家黃立民擔憂，新疫情在1個月內清零已不可能，與病毒共存的策略恐得等農曆年過後再執行。由於桃園有3所國小因有確診學生停課14天，市長鄭文燦昨日表示，考量疫情不斷升高，國小學童又沒打疫苗，容易互相傳染，因此宣布桃園市內國小提早一周放寒假，周五（14日）是本學期最後一天上課，家長下周可請防疫假或無力照顧仍可送學校集中照顧，公私立一體適用。

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長征資本公司負責人徐正倫，以投資澳門賭場及高利息借貸吸金，吸收曾獲模範警察的松山分局偵查隊小隊長吳崇雄（右）當下線。（資料照）

戰機飛官陳奕。（取自空軍臉書）

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