本土+12 中壢1電子廠停工
〔記者林惠琴、吳亮儀、邱芷柔／台北報導〕本土武漢肺炎疫情燒不停，昨再暴增十二例，刷新今年紀錄。與桃園機場相關有九例，以七例與手推車人員與居服員夫妻傳播鏈相關最多，並延燒至桃園中壢一電子廠停工，其餘兩例是清潔人員家人。另北市聯合醫院中興院區發生群聚感染，照顧確診者的護理師及其接觸者共三人確診。
桃機相關9例 延燒電子廠
中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，居服員乾妹妹電子廠同事有四人確診，其中兩人無症狀，兩人有症狀，有三名確診者同棟四樓作業區，目前四樓員工快篩陰性。該廠累計五名員工確診，需暫時停工，相關接觸者共二八○人，因擔憂有傳播鏈，入住集中檢疫所隔離。
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居服員照顧、已確診三人的個案家庭，昨增兩人確診，分別為該家庭未滿兩歲男童的父親案一七五七四，以及男童的姊姊案一七五七五，兩人均有頭痛等症狀；手推車人員與居服員夫妻的兒子安親班同學原已確診，昨再增該同學的母親確診為案一七五七三。
其餘兩例是清潔人員家人，一例為案一七四七四的家人案一七五三三，六十多歲男性，無症狀；另一例為案一七三○八的家人，繼先前已有兩名家人確診後，昨再增三十多歲女婿也確診為案一七五三四。
桃機相關計三十九例，扣除病毒序列不同的防疫小黃司機案一七二四○之外，可能群聚為三十八例。
北市中興院區 爆群聚感染
另北市聯醫中興院區兩名專責病房護理師確診為案一七五七○及案一七五七一，其中案一七五七○近日曾照顧五名確診者，三名基因定序確認為Omicron，研判傳播力較強。其男友是在信義區餐酒館工作的廚師，也確診為案一七五七二，餐廳因而休業十四天。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，兩位確診護理師同病房但照顧不同病患，目前院內環境採檢均陰性，且案一七五七○足跡單純，評估對醫院威脅相對小，但同宿舍及公共區域等待釐清，必要時擴大匡列篩檢。