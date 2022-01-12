本土+12 中壢1電子廠停工

中央疫情中心指揮官陳時中、桃園機場前進指揮所指揮官王必勝在機場巡視落地採檢新規定作業情形。（記者姚介修攝）

2022/01/12 05:30

〔記者林惠琴、吳亮儀、邱芷柔／台北報導〕本土武漢肺炎疫情燒不停，昨再暴增十二例，刷新今年紀錄。與桃園機場相關有九例，以七例與手推車人員與居服員夫妻傳播鏈相關最多，並延燒至桃園中壢一電子廠停工，其餘兩例是清潔人員家人。另北市聯合醫院中興院區發生群聚感染，照顧確診者的護理師及其接觸者共三人確診。

桃機相關9例 延燒電子廠

中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，居服員乾妹妹電子廠同事有四人確診，其中兩人無症狀，兩人有症狀，有三名確診者同棟四樓作業區，目前四樓員工快篩陰性。該廠累計五名員工確診，需暫時停工，相關接觸者共二八○人，因擔憂有傳播鏈，入住集中檢疫所隔離。

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居服員照顧、已確診三人的個案家庭，昨增兩人確診，分別為該家庭未滿兩歲男童的父親案一七五七四，以及男童的姊姊案一七五七五，兩人均有頭痛等症狀；手推車人員與居服員夫妻的兒子安親班同學原已確診，昨再增該同學的母親確診為案一七五七三。

其餘兩例是清潔人員家人，一例為案一七四七四的家人案一七五三三，六十多歲男性，無症狀；另一例為案一七三○八的家人，繼先前已有兩名家人確診後，昨再增三十多歲女婿也確診為案一七五三四。

桃機相關計三十九例，扣除病毒序列不同的防疫小黃司機案一七二四○之外，可能群聚為三十八例。

北市中興院區 爆群聚感染

另北市聯醫中興院區兩名專責病房護理師確診為案一七五七○及案一七五七一，其中案一七五七○近日曾照顧五名確診者，三名基因定序確認為Omicron，研判傳播力較強。其男友是在信義區餐酒館工作的廚師，也確診為案一七五七二，餐廳因而休業十四天。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，兩位確診護理師同病房但照顧不同病患，目前院內環境採檢均陰性，且案一七五七○足跡單純，評估對醫院威脅相對小，但同宿舍及公共區域等待釐清，必要時擴大匡列篩檢。

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