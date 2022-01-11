天赦日巧遇6個1 台南天公廟湧人潮

辛丑牛年最後1個天赦日，台灣首廟天壇湧現大量人潮。（記者王姝琇攝）

2022/01/11 20:22

〔記者王姝琇／台南報導〕今天是辛丑年最後1個「天赦日」，巧遇111年1月11日，6個1同時出現相當難得！主祀玉皇上帝的台灣首廟天壇（天公廟）今天擠滿前來祈福轉運的信眾，加上大學學測日即將到來，許多學生也藉天赦日祈求考運順利。

民俗專家廖大乙指出，111年1月11日上午11點11分，共計10個1更寓意「十全十美」，加上天壇著名的「一」字匾，成為辛丑年最後天赦日的第11個隱藏版「1」，代表「千算萬算不如天一劃」更是難得。他說，今天天壇湧現逾千人次參香是好現象，代表許多人願意懺悔過去，也對迎向新年充滿期待！

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廟方指出，民間信仰天赦日是玉帝為世人開恩特赦的日子，依天干地支計算（農曆）日期，辛丑牛年共計有6個「天赦日」，相傳這天祈求好運、改變磁場特別有效，主祀玉皇上帝的宮廟每逢天赦日更是人潮滿滿，今天「10個1」的特殊時刻，天壇人潮更是破紀錄的多，因應防疫不少志工主動前來協助。

天壇今天湧入數千人次參香，廟方祭出1000份代辦天赦日祈福的限量福袋，上午七點多廟口就湧現排隊人潮搶購，接近中午人潮更是達到顛峰；為呼籲民眾口罩「戴好戴滿」，廟方也出動數10位志工現場宣導。

今天是辛丑年最後1個「天赦日」，台灣首廟天壇祭出1千份限量福袋代辦天赦祈福。（記者王姝琇攝）

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