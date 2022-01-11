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    南市良皇宮、福隆宮 獲蔡英文致贈墨寶

    國策顧問廖武治特地前往舊來發百年餅舖參觀。（記者王姝琇攝）

    國策顧問廖武治特地前往舊來發百年餅舖參觀。（記者王姝琇攝）

    2022/01/11 18:31

    〔記者王姝琇／台南報導〕主祀保生大帝（大道公）的南市中西區良皇宮、北區福隆宮，今天（11日）分別獲總統蔡英文致贈墨寶，並由總統府國策顧問廖武治代表蔡英文送來墨寶。被奉為「醫神」的保生大帝，是許多信眾祈求身體健康的神祇，值此本土疫情再度爆發之際，廖武治也特地上香向大道公祈求疫情早日平息，人民生活能恢復祥和安康。

    廖武治表示，2021年對台灣來說是非常具挑戰的一年，台灣經濟面臨全球武漢肺炎疫情影響受到衝擊，但我們團結一致成功地守住，讓台灣經濟得以成長，年終交出1張不錯的經濟表現成績單，這是全民共同努力的結果，也是神明的保佑。

    廖武治強調，儘管這幾天本土案例再爆發，但台灣整體疫情仍算穩定掌控中，呼籲民眾一定要戴口罩、勤洗手，持續以謹慎的態度來落實防疫。他說，保生大帝是民間醫神，是守護人民健康重要的心靈寄託，今天特地代表總統前來致贈墨寶，俗語說「要神也要人」，呼籲全民繼續團結防疫、守護台灣！

    中西區良皇宮獲致贈《澤洋恩溥》墨寶，今天特邀苗栗後龍阿貴師醒獅團，以祥獅獻瑞跳樁表演慎重迎賓，還安排古典國樂現場演奏等，民進黨社運部專委林長寬、市議員邱莉莉、陳怡珍，以及同為祀奉保生大帝的元和宮主委王炳元等人共同出席，大批民眾圍觀相當熱鬧！另，北區福隆宮獲贈墨寶《德惠仁風》。

    此外，廖武治也特地轉往開基天后祖廟參香，祈求風調雨順、國泰民安，廟方代表何錫銘也向廖武治介紹宮廟歷史與文物；再前往府城知名舊來發百年餅舖參觀、品嚐現做椪餅。

    中西區良皇宮獲總統蔡英文致贈《澤洋恩溥》墨寶。（記者王姝琇攝）

    中西區良皇宮獲總統蔡英文致贈《澤洋恩溥》墨寶。（記者王姝琇攝）

    中西區良皇宮今天以祥獅獻瑞跳樁表演慎重迎賓。（記者王姝琇攝）

    中西區良皇宮今天以祥獅獻瑞跳樁表演慎重迎賓。（記者王姝琇攝）

    北區福隆宮獲總統蔡英文贈墨寶《德惠仁風》。 （記者王姝琇攝）

    北區福隆宮獲總統蔡英文贈墨寶《德惠仁風》。 （記者王姝琇攝）

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