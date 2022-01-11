「高雄過好年」起跑 三鳳中街年貨普遍漲價不能試吃

今年「高雄過好年」活動有破紀錄的26處商圈參加，1月15日將由三鳳中街率先開跑。（記者葛祐豪攝）

2022/01/11 11:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年「高雄過好年」活動有破紀錄的26處商圈參加，1月15日將由三鳳中街率先開跑，但今年年貨普遍漲價，因應疫情升溫，也不能試吃。

高市經發局聯手大高雄觀光商圈總會、26個在地商圈，規劃自1月15日起舉辦「高雄過好年」系列活動，今天上午在市府前舉辦預告記者會。

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針對近期物價調漲，採買年貨是否也跟著漲價？三鳳中街管委會主委伍進昌指出，今年因為產量減少及運輸成本提高，漲最多的是烏魚子，漲了約15%、花生與瓜子漲10%，堅果類也漲5%，其他包含蝦米等乾貨小漲，但香菇沒漲價。

經發局提醒，近期疫情升溫，各大商圈均已落實防疫措施，市府也遵照中央防疫規範，不定期至商圈加強宣導稽查，請民眾外出務必全程佩戴口罩、量體溫、勤洗手或使用酒精消毒，一起安心過好年

。

以三鳳中街為例，有兩側入口及中間一處出口，共配置3部紅外線熱像儀，因應疫情升溫，從上週六下午起，已禁止消費者試吃試用。

經發局長廖泰翔強調，今年「高雄過好年」活動新增7處商圈，總計26處商圈陪大家一起過好年，首場活動「虎虎生豐」將於15日在三鳳中街登場，市長陳其邁將親臨，為活動打響第一炮，之後接連至1月16日，將由各商圈接力舉辦，有消費抽獎、餐車市集、懷舊復古派對及闖關市集等好康活動。

因應今年台灣燈會重返高雄，市府在愛河灣及衛武營打造「陸海空」雙主場，26個在地商圈也將配合燈會佈置場域，並延續到2月28日台灣燈會結束，一起點亮高雄港都夜經濟。

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今年年貨普遍漲價，三鳳中街管委會主委伍進昌（右）指出，漲最多的是烏魚子，漲了約15%。（記者葛祐豪攝）

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