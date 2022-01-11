防疫旅館隔離中...早餐攤開傻眼 網友笑翻：草莓三明治，三分糖

一名網友住在防疫旅館，拿到早餐後攤開來發現果醬只有一點點，分享出來引發熱議。（翻攝爆料公社）

2022/01/11 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕近期不少人回國準備過年，也應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策在防疫旅館隔離；一名網友在桃園的防疫旅館隔離，表示實在想抱怨早餐店，也放上一張草莓果醬三明治照。只見薄薄果醬面積勉強只達吐司的三分之一，店家摳門程度引發熱議，還有網友笑稱這是「草莓三明治，三分糖」。

這名網友在「爆料公社」分享自己的防疫隔離早餐，直言「不是要靠北旅館，是要靠北提供早餐的早餐店」；他放上自己的早餐照片，這個草莓果醬三明治攤開後。草莓果醬只薄薄地塗了一層，面積少得可憐，勉勉強強只達到斜切吐司面積的三分之一，讓他感嘆「這個果醬真的是精簡到驚訝，就算是原物料上漲也不要這麼誇張吧？消費者的錢也是錢啊」。

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誇張畫面引發網友熱議，有網友貼上自己的防疫隔離早餐，明顯豐盛了許多，有蛋、火腿跟小黃瓜，讓其他人笑稱「沒有比較沒有傷害」。不過這形狀乍看之下像極了唇印，網友開玩笑表示，「我還以為是誰的唇印」、「我還以為是塗口紅」、「早餐店阿姨是不是把草莓醬塗在嘴唇上直接吻上去啊」，也笑稱這是「草莓三明治，三分糖」、「客製化三明治三分糖啦」。

不過有更多網友不滿表示，「果醬這種東西也那麼摳」、「挖靠，完全不想要回頭客的店家」、「現在早餐店還有加醬再多5塊錢的，還是薄薄一層」；有網友表示，「早餐店用的果醬不是很便宜嗎？還這麼...」，另一名網友回應，「業務用草莓果醬3公斤200至250元，看品牌，我比較好奇早餐店實收了多少，居然敢出這種東西」。

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另一名網友放上自己的防疫旅館隔離早餐，讓其他人笑稱「沒有比較沒有傷害」。（翻攝爆料公社）

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