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    冷吱吱！台南以北低溫特報 週二、週三下探10度

    中央氣象局今（10）日晚間9時23分發布針對明（11）日至後天（12）的低溫特報，台南市以北、花蓮、金門皆有機率發生10度以下低溫，民眾須注意保暖及日夜溫差。（資料照）

    中央氣象局今（10）日晚間9時23分發布針對明（11）日至後天（12）的低溫特報，台南市以北、花蓮、金門皆有機率發生10度以下低溫，民眾須注意保暖及日夜溫差。（資料照）

    2022/01/10 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（10）日晚間9時23分發布針對明（11）日至後天（12）的低溫特報，台南市以北和花蓮、金門皆有機會出現10度以下低溫，民眾須注意保暖及日夜溫差。

    中央氣象局今晚9時23分發布自明（11）日至後天（12）上午的低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣，皆有發生10度以下氣溫的機率，顯示為「黃色燈號」，提醒民眾注意。

    中央氣象局並指出，民眾須注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器具也應注意室內通風和用電安全；對溫差較敏感的呼吸道及心血管疾病病患也應留意早晚保暖，也應關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。農業、水產養殖業者也應注意寒害的可能。

    對此，天氣風險公司稍早也曾指出，這波低溫或持續至週五（14）高壓東移出海後，才有逐步回溫的可能。

    明（11）日至後天（12）上午，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣，皆有發生10度以下氣溫的機率，顯示為「黃色燈號」。（圖取自中央氣象局官網）

    明（11）日至後天（12）上午，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣，皆有發生10度以下氣溫的機率，顯示為「黃色燈號」。（圖取自中央氣象局官網）

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