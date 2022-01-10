還沒下車就關門！乘客被載到下一站 台鐵致歉：人太多而誤認

日前搭乘台鐵441次普悠瑪號列車（知本－樹林），列車停靠台北站時，未料旅客下車到一半時門卻突然關閉。圖為普悠瑪號示意圖，非該班列車。（資料照，記者陳心瑜攝）

2022/01/10 21:19

〔記者陳心瑜／台北報導〕去年底曾有台鐵列車「部分車門沒開」，要到宜蘭縣南澳站的乘客被載到花蓮站才下車，如今又有乘客向本報投訴，7日搭乘台鐵441次普悠瑪號「知本－樹林」列車，停靠台北站時正依序下車，未料車門突然關閉，至少6人錯愕地被載到板橋站。台鐵局說明，由於當時旅客多，服勤人員誤認要下車的乘客已完全下車而關閉車門，當時立刻協助乘客返回台北站，另責成改善，避免重演。

投訴者指稱，他看到一對夫婦，先生下車了，太太卻被關在車上，直呼誇張，台鐵為何會發生這種危險的狀況？

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台鐵局證實，7日第441次列車晚上9點39分到台北站、41分開，期間第11車有6名旅客未能在台北站下車，後由板橋站協助旅客轉乘522次莒光號返回台北站。

台鐵局指出表示，已責成旅客嚮導員調整其站立位置，移至更靠近捷運樓梯口附近，以確實掌握旅客上下車動態，避免類似形況重演。

台鐵局解釋，調閱監視器影像發現，當時運轉員在第三月台第1車位置，列車長約在6-7車位置，嚮導員在8-9車位置，車門門機操作正常、並未故障，但因第11車南側車門位於下捷運樓梯口處旅客出入眾多，致服勤人員誤認旅客已完全下車，而關閉車門。已責成相關主管親向未及下車旅客致歉，服務不周之處謹再致歉忱。

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