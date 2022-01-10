入冬最強冷氣團明報到台南以北下探9度 合歡山、玉山有機會降雪

入冬最強冷空氣明天南下，民眾將明顯感受溫度下降。（記者林正堃攝）

2022/01/10 18:55

〔記者陳心瑜／台北報導〕全台今天上午多是晴到多雲的好天氣，不過，晚間華南雲雨區持續移入，北部、東半部較晚下班民眾須留意降雨，中南部地區雲量亦增、偶有零星雨。另外，預估是入冬最強、接近強烈大陸冷氣團（台北站≦12度）的強冷空氣明天南下，全台越晚越冷，最冷的明晚至週三清晨台南以北約11至13度，局部地區可能下探9、10度，明天清晨、明天深夜至後天（週三）清晨合歡山、玉山都有機會降下瑞雪。

中央氣象局已針對全台17個縣市發布平均低溫10度以下的低溫特報，除了高雄、屏東、台東等，明天（11日）下午至後天（12日）清晨標示黃色燈號「寒冷」涵蓋台南以北至宜蘭、花蓮以及外島金門縣。

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中央氣象局預報員官欣平表示，入冬最強冷空氣明天南下，加上華南雲雨區東移影響，水氣較多，週一清晨以及週二晚間至週三清晨兩個時段，中部海拔3000公尺左右高山可能降雪，如合歡山、玉山；北部2500公尺以上山區如雪山也有機會。另外，山區交通需留意路面結冰等狀況。

官欣平說，目前預估台北站最低溫約11度，將是入冬以來最低，而這波強冷空氣明天南下、影響至週五，週六才減弱。而目前強度預估為近強烈大陸冷氣團，尚未達寒流（台北站≦10度）等級。

官欣平表示，明天週二至週五這幾天，台南以北、東北部低溫11至13度，局部地區可能10度，而高、屏、花、東地區低溫也下探13至14度，全台涼冷，全台白天高溫如台北、宜蘭也只有15至17度，中南部須留意日夜溫差，中部高溫約19至22度，南部22至25度。

氣象局表示，東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島沿海空曠地區及恆春半島、澎湖將有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

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