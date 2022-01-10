嘉市斥資8935萬設底渣再利用、飛灰暫置場 1/13開工

嘉義市推動「綠能永續循環園區」，將於湖內里嘉義市垃圾焚化廠旁環保用地，設置底渣再利用場及飛灰穩定化物暫置場。（記者王善嬿攝）

2022/01/10 19:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市推動「綠能永續循環園區」，完整規劃處理廢棄物，其中湖內里湖美一路與環湖路口底渣再利用場及飛灰穩定化物暫置場，獲環保署核定近7200萬元補助，總工程費達8935萬元，可助底渣再利用，讓飛灰穩定化物有空間置放，13日將開工動土。

立委王美惠表示，各縣市政府面臨廢棄物處理問題，嘉市目前僅有垃圾焚化廠及資源回收廠，垃圾焚化後產生的飛灰與底渣，都須委外處理，但近年來底渣飛灰處理費用飆升，加重市府財政負擔。

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王美惠說，底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場2項工程，因原物料上漲等問題延宕多年，經中央、地方協力，終於能開工動土，完工後嘉市可自行處理底渣和飛灰，尤其底渣可再利用製成焚化再生粒料，促進資源再利用。

王美惠表示，經多次協調溝通，環保署核定底渣再利用場及飛灰穩定化物暫置場補助嘉義市近7200萬元經費，包括底渣再利用廠房興建工程，以及飛灰穩定化物暫置區的硬體設備、整地作業、防止雨水及地下水滲漏等設施，另針對嘉義市廢棄物循環處理整體園區推動、清潔隊改善等經費，她已爭取中央補助超過8800萬元。

嘉義市政府環保局廢棄物管理科長李瑞峰表示，底渣再利用場及飛灰穩定化物暫置場工程，因近年工程及材料費用雙漲，流標3次，第4次招標成功，興建地點位於嘉市垃圾焚化廠旁的環保用地，總工程費8935萬元，其中環保署補助7193萬4000元，工期預計360個日曆天。

立委王美惠（左）協助嘉義市爭取中央經費，去年並邀請環保署長張子敬（右）到嘉義市訪視。（記者王善嬿攝）

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