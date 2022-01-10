全台降溫！週二越晚越冷溫差大 局部下探10度

全台降溫！明（11）日起受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，全台溫度將明顯下滑，水氣也因雲雨區東移而增多，降雨機率升高，北部東北部、中南度將有短暫雨、零星降雨。（資料照）

2022/01/10 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕全台降溫！明（11）日起受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，全台溫度將明顯下滑，水氣也因雲雨區東移而增多，降雨機率升高，北部東北部、中南度將有短暫雨、零星降雨，須注意日夜溫差變化並備好雨具。

據中央氣象局預報，明（11）日隨著雲雨區東移，全台水氣增多，降雨機率提升，北部東北部、中南部地區將有短暫雨及零星雨，直到下半天才會開始減少。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，11日全台將受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團影響，溫度明顯下滑。北部高溫15度，傍晚後降為12至14度，中部以北至宜蘭最低溫11、12度。中部、花蓮白天高溫可達18、19度，南部及東南部白天高溫也可達21至24度，但入夜後將低至13至15度；全台都屬於偏冷天氣，台南以北、宜蘭、花蓮、金門局部地區可能出現10度以下低溫，民眾須注意日夜溫差變化及保暖。

對此，天氣風險公司表示，這波低溫將會持續到週五（14），等到高壓東移出海後才有機會回溫。

紫外線指數方面，明（11）日新竹以北、花蓮、宜蘭皆為0至2級的「低量級」；其餘地區皆為3至5級「中量級」。

空氣品質方面，雲嘉南、馬祖、金門及高屏地區為「橘色提醒」等級，敏感族群要特別留意；其他地區皆為「黃色普通」等級。

此外，東北風將明顯增強，台南以北、基隆北海岸、東部沿海空曠區域及恆春半島、澎湖都將有9至10級強陣風，高屏沿海、馬祖也可能發生強陣風，民眾若在海邊作業須多加小心。

11日白天（06:00-18:00）氣溫與降雨分布圖。（圖擷取自中央氣象局）

11日晚上（18:00-1/12 06:00）氣溫與降雨分布圖。（圖擷取自中央氣象局）

11日紫外線等級預測分布圖。（圖擷取自中央氣象局）

11日空氣品質等級預測分布圖。（圖擷取自環保署空氣品監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法