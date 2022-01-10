新竹尖石「大混山」 有趣地名源自泰雅長輩吞雲吐霧

新竹縣尖石鄉的大混山步道因為早年的獵徑、戰事衍生的隘勇線等顯得錯綜複雜，稍不留神就會迷走。（記者黃美珠攝）

2022/01/10 17:58

〔記者黃美珠／尖石報導〕新竹縣尖石鄉知名的中級山很多，位於馬美部落附近、李崠山旁的「大混山」名稱特別，常讓人胡自解釋為：可以上山打混的地方。其實大混山在泰雅語中有「老人家走到定點休息抽菸的地方」之意，因為長輩吞吐的雲霧和山嵐霧氣融合才得的有趣山名。

新竹縣政府原住民族行政處處長雲天寶說，李崠山高1914公尺，大混山海拔1541公尺，2座山之間每到下午過後就雲霧繚繞。

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「大混山」在泰雅語有2種意思，其一是指「老人家走到定點休息抽菸的地方（tbkon ni bnkis）」，也意味著是「大家分散去巡陷阱的地點（hngawan ni bnkis）」。2種說法中以前者最能體現漢字「大混山」的場景，傳述的就是泰雅族長者登高抽菸時吐出的煙霧跟山嵐霧氣混合的樣子。

在COVID-19疫情持續肆虐下，各山林步道已成國旅熱門去處，縣府原民處考慮春節連假將至，尖石鄉李崠山和緊鄰的大混山也是熱門登山景點。其中大混山路徑錯綜複雜，稍一不慎山友就可能迷走。

上週雲天寶會同新竹林區管理處等單位實勘幾個可能迷走的山徑，研究是否加設導引指標等，一路也分享當地泰雅族口耳相傳的歷史還原李崠山事件等，供縣府文化局推動李崠山事件史蹟基礎的調研參考。

雲天寶本身就是李崠山附近馬石部落頭目之子裔，因日軍進佔李崠山，在山頂建立古堡砲台下，部落才被迫遷居，其叔公還在李崠山抗日事件中殞命，所以他對李崠山山區瞭如指掌。

他說，李崠山、大混山相距約3.3公里，途中路徑錯綜複雜，除因是當地部落間交通捷徑，野生動物豐富多元，茂密的箭竹林區還是台灣黑熊出沒的廊帶，以致是其泰雅族祖輩早年的獵場所在。

後來日軍進犯，部落起而反抗，戰事讓山林路徑更添複雜。特別在這短短3.3公里間就有5座隘勇監督所，密度之高，以及隘勇線密布迄今清晰，可見當時泰雅民情的剽悍。

他說，根據資料可查得、埋骨在李崠山和大混山之間的日軍少說就有3、400人，當年駐軍指揮官渡邊要的墓碑就屹立在隘勇線、現在的山林步道旁，倒是無人聞問的泰雅族勇士死傷不知其數、下落不明！

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新竹縣政府原民處處長雲天寶（前）在大混山三角點，用登山杖模擬長輩抽菸，向山友們說明「大混山」的泰雅語意涵。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府原住民族行政處處長雲天寶（中）日前會同新竹林區管理處同仁實勘大混山步道，在進山前他先用米酒向祖靈致意。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府原民處處長雲天寶指著前往大混山路徑旁的隘勇監督所遺跡說，監督所密度之高，可見當年泰雅族民風何其剽悍。（記者黃美珠攝）

在前往大混山的路徑旁，仍有當年日軍桃園廳巡查渡邊要的墓碑。（記者黃美珠攝）

李崠山往大混山方向的山林步道路徑錯綜複雜，必須結伴而行。（記者黃美珠攝）

從李崠山前往大混山，途中會經過一大片的箭竹林區，新竹縣府原民處處長雲天寶說，該處事台灣黑熊的廊帶所在。（記者黃美珠攝）

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