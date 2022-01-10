台南西港「福虎昇豐歡慶春節」 三代同堂年貨購1/22登場

「福虎昇豐歡慶春節」三代同堂年貨購22日登場，懷舊風格年貨大街，市長黃偉哲希望年輕人陪著長者一起採購年貨，感受暖暖年節氣氛。（記者王涵平攝）

2022/01/10 17:48

〔記者王涵平／台南報導〕「福虎昇豐歡慶春節」三代同堂年貨購22日登場，懷舊風格年貨大街，市長黃偉哲希望年輕人陪著長者一起採購年貨，感受暖暖年節氣氛。

年貨購活動將於22、23日在西港菜市場旁停車場及綠川廊道封街登場，西港區公所、南市市場處及西港街區繁榮發展協會今為活動宣傳，黃偉哲與西港商圈理事長曾詠瑋等各界人士代言行銷。

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黃偉哲表示，台南已有好幾處年貨大街，但大北門區有非常多很好的年貨，只是欠缺介紹，三代同堂年貨購精心挑選優良店家，不論是到現場或打電話訂購，都可滿足大家對年貨的需求。

市集規劃60攤，包括伴手禮攤位、紀念飾品及美味小吃，有懷舊闖關、表演、手作社區DIY體驗、寫生活動、借閱圖書贈春聯、憑發票兌換圖書及慈善餐會等。

黃偉哲表示，慈善餐會的食材都來自西港市場，與在地總鋪師設計年菜料理，做出具「西港味」的特色年菜，也讓大家知道西港市場有許多隱藏版好物，透過複合式人文活動帶來商機，並結合愛心團體及企業認桌，讓弱勢民眾品嘗年菜美食。

西港區公所表示，民眾可搭乘藍、橘幹線公車前往，三代親子同遊曾文溪畔小鎮西港，品嚐在地美食、賞玩社區文物、回憶兒時童玩及參與文化活動。

「福虎昇豐歡慶春節」三代同堂年貨購22日登場，懷舊風格年貨大街，市長黃偉哲希望年輕人陪著長者一起採購年貨，感受暖暖年節氣氛。（記者王涵平攝）

「福虎昇豐歡慶春節」三代同堂年貨購22日登場，懷舊風格年貨大街，市長黃偉哲希望年輕人陪著長者一起採購年貨，感受暖暖年節氣氛。（記者王涵平攝）

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