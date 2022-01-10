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    超速跑不掉！嘉義縣測速照相桿王出爐 去年取締6154件

    台一線277.51公里處水上南靖段測速照設備。（嘉義縣警局提供）

    台一線277.51公里處水上南靖段測速照設備。（嘉義縣警局提供）

    2022/01/10 18:11

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局去年透過固定測速照相桿共取締超速2萬4606件，其中，台1線277.51公里處（水上鄉南靖段）取締6154件，蟬聯全縣「測速照相桿王」，此外，台61線加裝2組測速照相設備，1月20日啟用。

    嘉義縣警局交通隊表示，去年測速桿取締超速件數，第一為台1線277.51公里處（水上南靖段）取締6154件；第二名為台18線1.5公里處（太保）處取締3557件，第三名為大林鎮縣道162線10.953公里，取締3367件。

    交通隊分析，水上鄉南靖段測速照相桿自2020年1月啟用以來，取締件數均保持全縣第一，主因是位在嘉義往來台南之間的台1線郊區，限速70公里，但因路寬筆直，駕駛人易踩油門加速，車速超過80公里就被拍照取締。

    嘉義縣境內現有8組測速固定照相桿設備，但近期仍不斷接獲民眾陳情，指出部分路段超速違規導致車禍發生比率高，且加速所產生噪音影響生活品質。

    嘉義縣警局考量，台61線西濱快速公路2019年至2021年間計發生死亡車禍4件，受傷75人，大多歸因於超速肇事，需建構全天候執法設備，因此警察局已分別在台61線北上264.336公里處及南下257.310公里處加設2組「數位式雷達測速照相」，將於1月20日啟用執法，呼籲用路人遵守速限，勿因貪快而造成危險。

    嘉義縣警局在台61線上加裝兩組測速照相設備。（嘉義縣警局提供）

    嘉義縣警局在台61線上加裝兩組測速照相設備。（嘉義縣警局提供）

    嘉義縣警局在台61線上加裝兩組測速照相設備。（嘉義縣警局提供）

    嘉義縣警局在台61線上加裝兩組測速照相設備。（嘉義縣警局提供）

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