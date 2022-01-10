桃園台15線將建機場第3跑道 另闢7.6公里長道路拚2024通車

桃園國際機場公司預定在台15線上興建機場第3跑道。（記者魏瑾筠攝）

2022/01/10 17:29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為提供桃園國際機場興建第三跑道所需用地，中央與桃園市政府合作推動「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建改線工程」，於今天開工；桃園市副市長高安邦表示，該工程工期約32個月，力拚2024年6月完工通車，完工後原有的台15線將交由桃園國際機場公司「接棒」興建機場第3跑道。

高安邦指出，航空城計畫於去年10月已進入實質動工階段，市府與交通部民用航空局及工程主辦機關交通部公路總局除協調地主自主搬遷、協助遷葬等作業，工程採購也已於同月完成工程發包。

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為配合桃園航空城整體發展需求，高安邦表示，市府與中央合作共同建設機場園區相關重要聯外道路，包括國1甲線、國2甲線、客運園區至機場聯絡道路，還有台15線及台4線改線工程，其中國2甲由台15線延伸至台61線可行性研究，已在3日獲行政院核定。

桃園市政府交通局運輸規劃科長曾啟倫指出，因應機場第3跑道將興建在台15線上，因此將另闢全長約7.6公里的台15線，該工程由民航局支應24.5億元經費，並由公總代辦，市府已協助中央完成部分私人土地徵收，由於是另闢台15線，施工期間用路人仍可持續通行現有的台15線，降低用路衝擊，若施工期間需要用路人改道，也會公告相關改道標誌、交通維持措施，呼籲民眾配合管制。

位在桃園市大園區的台15線，未來將成為桃園國際機場的第3跑道。（記者魏瑾筠攝）

「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」工程路線示意圖。（桃園市政府交通局提供）

機場園區與園區附近地區聯絡道路建設計畫圖。（桃園市政府交通局提供）

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