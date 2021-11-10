五倍券加持！購物中心耶誕佈置搶先登場 百貨週年慶業績破新高

中壢SOGO百貨週年慶首日，1樓廣場開店前擠滿等待入店的人潮。（記者李容萍攝）

2021/11/10 22:14

〔記者李容萍／桃園報導〕人潮、錢潮回來了！搶搭振興五倍券商機，桃園市的購物中心、百貨商場明顯感受人潮回流、買氣升溫，中壢大江購物中心以門牌號碼501號為發想，全新打造歐洲耶誕佈置的「501號耶誕市集」今日登場，有氣勢磅薄、約一層樓高的歐式拱門、英倫經典紅色造型電車車廂滿足顧客拍照打卡的樂趣。

今天也是中壢SOGO百貨週年慶首日，開店前停車場入口早已湧入排隊車潮，1樓廣場開店前擠滿等待入店的人潮，化妝品區、家電區瞬間爆滿，因氣溫下降，暖冬商品的銷售業績更是強強滾，首日業績開出紅盤破新高，突破2億9000萬元，業績較去年週年慶首日成長5％。

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中壢SOGO百貨店長賴必昌表示，中壢SOGO近2年經過全館的改裝已全新蛻變，今年週年慶除推出超強優惠最高25％回饋、獨家「哆啦A夢」消費來店禮，加上振興五倍券加持，以及針對桃園市市民卡合作「桃園市市民卡消費禮」，週年慶二波期間親持桃園市市民卡及當日單筆消費1000元發票，就可兌換「週年慶100元電子折價券，預估12天的週年慶挑戰業績14億元創新高。

大江購物中心企劃部經理楊若琳也說，民眾因疫情無法出國也可以來大江享受「偽出國」的樂趣，APP會員即日起至30日在指定店櫃當日消費累積滿5000元即可參加線上轉轉樂遊戲1次，就有機會獲得價值萬元的國內旅遊金。另外，持桃園市政府加碼的「好市乘雙券」於館內消費滿500元，即可參加抽獎活動，就有機會獲得iPhone 13、Garmin Watch、汽車和千萬好房等獎品。

中壢SOGO百貨週年慶首日，包括化妝品區、家電區等賣場瞬間爆滿。（記者李容萍攝）

耶誕節將至，中壢大江購物中心打造歐洲耶誕佈置，吸引大人、小朋友拍照打卡。（記者李容萍攝）

耶誕節將至，中壢大江購物中心打造歐洲耶誕佈置，吸引大人、小朋友拍照打卡。（記者李容萍攝）

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