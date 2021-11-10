高中師生攜手台南在地學者 創作《鯤喜灣ㄟ故事》繪本

台南應用科技大學USR計畫團隊結合南寧高中師生創作南區在地的《鯤喜灣ㄟ故事》繪本。（記者王俊忠攝）

2021/11/10 21:00

〔記者王俊忠／台南報導〕出身南區喜樹的台南應用科技大學助理教授郭藤安，與南寧高中師生合作創作在地的《鯤喜灣ㄟ故事》繪本，10日在南寧高中發表完成的繪本與校本課程成果。南寧高中校長蘇宗立表示，藉繪本創作與學生的學習歷程，能深化學生對鯤鯓、喜樹與灣裡3地部落歷史、文化及產業發展的認識，同時學生學習過程也可作為明年大學申請入學新考招制度的學習歷程檔案，有助於高三畢業生的未來升學。

南寧高中位於台南市南區，學區涵蓋鯤鯓、喜樹、灣裡等地，校方在高中12年國教課綱推行之際，即超前部署、結合大學端的教學合作資源，以「鯤喜灣的過去、現在與未來」為時間軸，設計一系列包含校訂必修、社會探究與實作、自主學習等校本課程，課程內容涵蓋歷史、地理、公民、地球科學、生物、美術等高中學科。

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課程設計由「鯤喜灣的過去」出發，學生透過社區長輩口述鯤喜灣的歷史，再經由歷史文獻與相關研究論文深入探討，從而全盤性掌握鯤喜灣過去的文化與經濟發展；喜樹「吳郭魚藝文工作室」的郭藤安教授則帶領南寧學生以想像力回到過去的鯤喜灣現場，透過繪本創作來呈現當時的生活日常。

至於「現在的鯤喜灣」，則由南寧高中自然科教師帶領學生親自踏查黃金海岸、觀察生態環境，並結合淨灘活動，落實生態保育；社會科老師則帶領學生深入街道巷弄，尋幽探訪每1個人文歷史景點，藉由深度訪談或影像紀錄等活動設計，製作剪輯出鯤喜灣微電影，在校內發表成果。

而「展望鯤喜灣未來」，則由公民科探究與實作課程以「更好的鯤喜灣」為主題，透過發現與界定問題來引導學生探索社區營造議題，思考社區發展與待改進之處，並提出創意與可行的具體方案等課程，型塑美好的鯤喜灣意象。

蘇宗立認為，有系統的校本課程設計不僅能讓學校與社區有更緊密的結合，也能讓學生逐漸累積系統性思考與解決問題、參與社會的能力，進而產生有想法、有歷程、有省思、有貢獻的各項學習成果，培養出可遷移的自主、探究與實作的素養，成為該校期盼的優質學習歷程。

台南應用科技大學助理教授郭藤安（中者）結合南寧高中師生創作南區在地的《鯤喜灣ㄟ故事》繪本。（記者王俊忠攝）

南寧高中師生團隊與來賓們分享完成《鯤喜灣ㄟ故事》繪本與校本課程成果的喜悅。（記者王俊忠攝）

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