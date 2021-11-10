坑坑疤疤！原鄉無編號道路渴望被關愛 竹縣議員劉建民代發聲

新竹縣議員劉建民說，原鄉裡面沒有編號的道路比較多，也是最至關當地農民運輸農產、觀光客入內尋訪的核心道路，路況改善一樣重要。（記者黃美珠攝）

2021/11/10 20:07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「道路就是原鄉的命脈！」新竹縣議員劉建民今天總質詢時強調，它們不管有無編號，都關係著山上物產的輸送，也影響觀光客的出入，特別是絕大多數的無編號道路跟鄉親的生活、勞動更密切相關，但卻不像有編號的主（次）要道路能獲官方定期不定期的改善，反而多的是2、30年沒翻修過的，他希望縣府跟公所合作爭取相關經費，幫助這類無編號道路路況變好。

劉建民說，受疫情影響，上山成為國旅的熱門選擇。竹60線是通往尖石後山重要的觀光路線，部分路段坑洞影響用路安全與觀瞻，近年縣府在此雖逐段修建，但他想了解泰崗往新光部落的路段改善計畫是否指日可待？

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縣府工務處處長林鶴斯說，竹60線來到泰崗，分可通向司馬庫斯、新光、以及鎮西堡等縣內知名觀光景點，其中泰崗到新光部落段的不良路況，已向交通部爭取到4000多萬的經費，只要修正計畫審核通過就可辦理。

不過劉建民也說，尖石、五峰等原鄉境內，有編號的主要或次要道路分屬縣管或鄉管，官方基於管養的權責會定期、不定期進行修繕，只是這類的道路畢竟屬於少數。

近年相關單位雖也針對具有觀光價值的部落連絡道定為成部落特色道路，再傾挹資源執行改善，只是依舊有更多、沒有編號卻又更深入部落、民居、或山林果園的馬路亟需政府重視。

因為鄉親們仰賴這類道路對外交通，或輸送農產，或提供遊客深度的旅遊體驗，但因路小、地位輕微，不少長達2、30年都沒被重新翻修過，例如通往養老、錦路部落的道路，又如馬美道路，或前往李棟山的路徑，這些馬路很多都坑坑疤疤，別說來客行走其上戰戰兢兢，對於原鄉鄉親來說也是很不友善。

新竹縣議員劉建民要求縣府跟原鄉鄉公所合作，一起爭取經費，給原鄉境內沒有編號的道路關愛的眼神。（記者黃美珠翻攝）

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