三芝茭白筍產量估剩3成 新北市府通報中央爭取救助

新北市議員鄭宇恩（中）關心三芝茭白筍產量。（新北市議員鄭宇恩提供）

2021/11/10 19:22

〔記者林欣漢／新北報導〕每年10月至11月為新北茭白筍盛產季節，但農友反映今年受氣候影響，茭白筍產量銳減，預計僅剩往年的3成，市府農業局表示，接獲通報後，立即至現場勘查並通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元，會持續關注。

市議員鄭宇恩指出，農友反映今年茭白筍不只來得晚，也長得少，只有往年的3成，推測是氣候變遷、氣溫過高造成茭白筍植株出現開花、無法成筍的狀況。

請繼續往下閱讀...

桃園區農業改良場楊志維博士表示，高溫造成茭白筍產期延後，水溫高不適合黑穗菌生長，也會讓茭白筍的植株長得特別強健，黑穗菌的菌絲體無法侵入，不會孕筍。

三芝區農會總幹事郭錦炎指出，近年氣候異常的問題導致茭白筍產量連年下降，按農會茭白筍產銷班栽培情形統計，三芝地區的茭白筍栽培面積有38.56公頃，預估產量應有385.5噸，預估產值達3850萬元，但目前產量僅有128.5公噸，一整年的心血僅剩約3成產量，讓茭白筍農苦不堪言。

鄭宇恩強調，茭白筍是三芝非常重要的農產品，種植過程相當辛苦，採收更是費工，一年僅有一收，希望政府能多給予農民幫助，協助農民度過難關，長期來看，氣候變遷造成的農損恐將成為常態，也應積極提出對策，協助將茭白筍納入農作物災害早期預警系統，提供農友們提前或得災害資訊，做好風險監控及災害防範。

農業局表示，在接獲三芝區農會通報後，立即於5日邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至三芝勘查茭白筍生長情形。為了保障農民一年來的辛苦，不讓收益受損，已通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元。農業局將持續關注茭白筍生長情形，並請三芝區公所持續查報各地生長情形。

受氣候影響，三芝茭白筍產量銳減，預計僅剩往年的3成，新北市農業局表示，接獲通報後，立即至現場勘查並通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元，會持續關注。（新北市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法