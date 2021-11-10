為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三芝茭白筍產量估剩3成 新北市府通報中央爭取救助

    新北市議員鄭宇恩（中）關心三芝茭白筍產量。（新北市議員鄭宇恩提供）

    新北市議員鄭宇恩（中）關心三芝茭白筍產量。（新北市議員鄭宇恩提供）

    2021/11/10 19:22

    〔記者林欣漢／新北報導〕每年10月至11月為新北茭白筍盛產季節，但農友反映今年受氣候影響，茭白筍產量銳減，預計僅剩往年的3成，市府農業局表示，接獲通報後，立即至現場勘查並通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元，會持續關注。

    市議員鄭宇恩指出，農友反映今年茭白筍不只來得晚，也長得少，只有往年的3成，推測是氣候變遷、氣溫過高造成茭白筍植株出現開花、無法成筍的狀況。

    桃園區農業改良場楊志維博士表示，高溫造成茭白筍產期延後，水溫高不適合黑穗菌生長，也會讓茭白筍的植株長得特別強健，黑穗菌的菌絲體無法侵入，不會孕筍。

    三芝區農會總幹事郭錦炎指出，近年氣候異常的問題導致茭白筍產量連年下降，按農會茭白筍產銷班栽培情形統計，三芝地區的茭白筍栽培面積有38.56公頃，預估產量應有385.5噸，預估產值達3850萬元，但目前產量僅有128.5公噸，一整年的心血僅剩約3成產量，讓茭白筍農苦不堪言。

    鄭宇恩強調，茭白筍是三芝非常重要的農產品，種植過程相當辛苦，採收更是費工，一年僅有一收，希望政府能多給予農民幫助，協助農民度過難關，長期來看，氣候變遷造成的農損恐將成為常態，也應積極提出對策，協助將茭白筍納入農作物災害早期預警系統，提供農友們提前或得災害資訊，做好風險監控及災害防範。

    農業局表示，在接獲三芝區農會通報後，立即於5日邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至三芝勘查茭白筍生長情形。為了保障農民一年來的辛苦，不讓收益受損，已通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元。農業局將持續關注茭白筍生長情形，並請三芝區公所持續查報各地生長情形。

    受氣候影響，三芝茭白筍產量銳減，預計僅剩往年的3成，新北市農業局表示，接獲通報後，立即至現場勘查並通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元，會持續關注。（新北市農業局提供）

    受氣候影響，三芝茭白筍產量銳減，預計僅剩往年的3成，新北市農業局表示，接獲通報後，立即至現場勘查並通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元，會持續關注。（新北市農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北「茭白筍智慧市集」市府開賣 品嘗季節限定美味
    2021/11/10 11:20

    新北「茭白筍智慧市集」市府開賣 品嘗季節限定美味
    農業設施也要節能減碳！ 埔里推茭白筍節電示範區
    2021/10/13 20:27

    農業設施也要節能減碳！ 埔里推茭白筍節電示範區

    150%報酬率Get！這高性價比無可取代
    三芝幼兒園小朋友採筊白筍當聖火火炬 運動兼具食農教育
    2021/10/13 10:16

    三芝幼兒園小朋友採筊白筍當聖火火炬 運動兼具食農教育
    草屯、埔里提早分區輪灌 茭白筍農叫苦連天
    2021/02/16 19:43

    草屯、埔里提早分區輪灌 茭白筍農叫苦連天

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播