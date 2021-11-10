為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「美麗島」不見容於彰化？ 南郭宿舍裝置藝術雜誌變「寶島」

    南郭宿舍群在2018年舉行人權環境教育展，洪崇格創作了在看美麗島雜誌的裝置藝術。（取自彰化縣文化局《南郭宿舍群人權環境教育展》紀錄影片）

    南郭宿舍群在2018年舉行人權環境教育展，洪崇格創作了在看美麗島雜誌的裝置藝術。（取自彰化縣文化局《南郭宿舍群人權環境教育展》紀錄影片）

    2021/11/10 17:43

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「美麗島」不見容於彰化？彰化市「南郭宿舍群」裝置藝術的貓咪創作，原本貓咪所看的是書名「美麗島」，如今卻變成了「寶島」，讓原創者創洪崇格大喊「太可惡」、「完全不尊重原創」；前文化局長周馥儀表示，政黨輪替後，彰化縣竟容不下「美麗島」，用政治干預文化藝術！

    彰化縣文化局長張雀芬表示，這完全是誤解，原有的裝置創作是2018年所推出的人權環境教育展，當活動結束後，承包業者本來要依約撤除並恢復原狀，但文化局基於「惜物」，把貓咪裝置藝術留在原處，今年由進駐的彰師大的師生幫忙換上新裝，文化局在創作上給予充份的自由發想，扣上政治的帽子太過沉重。

    不過，洪崇格表示，他2018年親自走訪「南郭宿舍群」，見到老舊宿舍巷弄的人很少，只有看到貓，決定以貓為創作主角，把台灣發生過的人權與環境事件當作主題，他創作了超過10隻的貓，有貓咪與白海豚，有母貓帶小貓還拿著百合花，還有拿著「我愛說國語」的牌子，其中一個就是看著「美麗島」雜誌的貓咪。

    洪崇格指出，他創作的貓咪在看「美麗島」雜誌，那本書以紅色為底，就是代表戒嚴時期時期的禁忌，這都是代表台灣走過的歷史；文化局如今說改就改，完全不尊重原創，不但貓咪創作的色調全改，連貓咪所看的「美麗島」雜誌，都改成了「寶島」，這樣的心態就是完全不願意面對台灣土地上，過去所發生的歷史，「真是太可惡了」，希望能夠改回來！

    周馥儀表示， 彰化竟容不下「美麗島」，用政治干預文化藝術，這些貓咪裝置藝術，呈現戒嚴時期台灣人民被壓抑的人權，如今「美麗島」3個字被改成「寶島」，令人無法接受。

    張雀芬強調，當初展覽發包後，根本也不知道貓咪裝置藝術的創作者是誰，對於這次誤解，已委請當年得標業者與創作者進行溝通，由於活動之後的裝置藝術物權屬於縣府，運用藝術介入來改裝，加入「平安」等吉祥話，也很受到居民的歡迎，不應該用意識形態來擴大解讀。

    南郭宿舍群的貓咪裝置藝術重新上了新裝，看「美麗島」雜誌的貓咪改看「寶島」。（記者劉曉欣攝）

    南郭宿舍群的貓咪裝置藝術重新上了新裝，看「美麗島」雜誌的貓咪改看「寶島」。（記者劉曉欣攝）

    眼見創作閱讀美麗島的貓咪裝置藝術，變成在看「寶島」，創作者洪崇格覺得這真是太可惡了！（記者劉曉欣攝）

    眼見創作閱讀美麗島的貓咪裝置藝術，變成在看「寶島」，創作者洪崇格覺得這真是太可惡了！（記者劉曉欣攝）

    彰化縣文化局長張雀芬認為裝置藝術的貓咪換上新裝，舉牌平安等吉祥話，也獲得民眾喜愛。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣文化局長張雀芬認為裝置藝術的貓咪換上新裝，舉牌平安等吉祥話，也獲得民眾喜愛。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南郭宿舍群就位於公園路、南郭路之間的巷弄。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南郭宿舍群就位於公園路、南郭路之間的巷弄。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南郭宿舍群位於市區的巷弄之間，貓咪裝置藝術跟巷弄貓咪呼應成趣。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南郭宿舍群位於市區的巷弄之間，貓咪裝置藝術跟巷弄貓咪呼應成趣。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中央公園人偶藝術裝置遭「斷頭」 高市養工處︰已修繕將追究
    2021/10/24 17:14

    中央公園人偶藝術裝置遭「斷頭」 高市養工處︰已修繕將追究
    南市海安路景觀藝術「厚禮」改傳統謝籃色彩 大紅喜變富貴金
    2021/10/13 10:15

    南市海安路景觀藝術「厚禮」改傳統謝籃色彩 大紅喜變富貴金

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    國小生策劃老屋故事展 模型導覽南郭郡守官舍群
    2017/01/15 17:35

    國小生策劃老屋故事展 模型導覽南郭郡守官舍群
    日治建物 南郭宿舍群漸崩壞
    2015/08/07 06:00

    日治建物 南郭宿舍群漸崩壞

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播