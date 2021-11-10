「美麗島」不見容於彰化？ 南郭宿舍裝置藝術雜誌變「寶島」

南郭宿舍群在2018年舉行人權環境教育展，洪崇格創作了在看美麗島雜誌的裝置藝術。（取自彰化縣文化局《南郭宿舍群人權環境教育展》紀錄影片）

2021/11/10 17:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「美麗島」不見容於彰化？彰化市「南郭宿舍群」裝置藝術的貓咪創作，原本貓咪所看的是書名「美麗島」，如今卻變成了「寶島」，讓原創者創洪崇格大喊「太可惡」、「完全不尊重原創」；前文化局長周馥儀表示，政黨輪替後，彰化縣竟容不下「美麗島」，用政治干預文化藝術！

彰化縣文化局長張雀芬表示，這完全是誤解，原有的裝置創作是2018年所推出的人權環境教育展，當活動結束後，承包業者本來要依約撤除並恢復原狀，但文化局基於「惜物」，把貓咪裝置藝術留在原處，今年由進駐的彰師大的師生幫忙換上新裝，文化局在創作上給予充份的自由發想，扣上政治的帽子太過沉重。

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不過，洪崇格表示，他2018年親自走訪「南郭宿舍群」，見到老舊宿舍巷弄的人很少，只有看到貓，決定以貓為創作主角，把台灣發生過的人權與環境事件當作主題，他創作了超過10隻的貓，有貓咪與白海豚，有母貓帶小貓還拿著百合花，還有拿著「我愛說國語」的牌子，其中一個就是看著「美麗島」雜誌的貓咪。

洪崇格指出，他創作的貓咪在看「美麗島」雜誌，那本書以紅色為底，就是代表戒嚴時期時期的禁忌，這都是代表台灣走過的歷史；文化局如今說改就改，完全不尊重原創，不但貓咪創作的色調全改，連貓咪所看的「美麗島」雜誌，都改成了「寶島」，這樣的心態就是完全不願意面對台灣土地上，過去所發生的歷史，「真是太可惡了」，希望能夠改回來！

周馥儀表示， 彰化竟容不下「美麗島」，用政治干預文化藝術，這些貓咪裝置藝術，呈現戒嚴時期台灣人民被壓抑的人權，如今「美麗島」3個字被改成「寶島」，令人無法接受。

張雀芬強調，當初展覽發包後，根本也不知道貓咪裝置藝術的創作者是誰，對於這次誤解，已委請當年得標業者與創作者進行溝通，由於活動之後的裝置藝術物權屬於縣府，運用藝術介入來改裝，加入「平安」等吉祥話，也很受到居民的歡迎，不應該用意識形態來擴大解讀。

南郭宿舍群的貓咪裝置藝術重新上了新裝，看「美麗島」雜誌的貓咪改看「寶島」。（記者劉曉欣攝）

眼見創作閱讀美麗島的貓咪裝置藝術，變成在看「寶島」，創作者洪崇格覺得這真是太可惡了！（記者劉曉欣攝）

彰化縣文化局長張雀芬認為裝置藝術的貓咪換上新裝，舉牌平安等吉祥話，也獲得民眾喜愛。（記者劉曉欣攝）

彰化市南郭宿舍群就位於公園路、南郭路之間的巷弄。（記者劉曉欣攝）

彰化市南郭宿舍群位於市區的巷弄之間，貓咪裝置藝術跟巷弄貓咪呼應成趣。（記者劉曉欣攝）

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