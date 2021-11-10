武肺疫苗一劑涵蓋率突破75％ 莊人祥：75歲以上接種率最低

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2021/11/10 16:39

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第一劑涵蓋率已達到75%，第二劑也近40%，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第一劑接種率最低的年齡層為75歲以上的72.3%，第二劑最低的則是12至17歲，因為尚未開放打第2劑。

根據指揮中心統計，昨日COVID-19疫苗接種20萬9832劑，其中，AZ接種9萬1627劑，莫德納接種1萬7400劑，高端接種1748劑，BNT接種9萬9057劑。

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截至目前為止，COVID-19疫苗累計接種2676萬8810劑，包含AZ接種1317萬0738劑，莫德納接種639萬4902劑，高端接種140萬7507劑，BNT接種579萬5663劑。疫苗接種人口涵蓋率第一劑75.21%、第2劑39.03%，劑次人口比為每百人114.25劑。

莊人祥指出，第一劑接種率最低的年齡層為75歲以上的72.3%，第二劑則是12至17歲，因為尚未開放打第2劑。

至於是否祭出催打疫苗獎勵？莊人祥強調，打疫苗都是自願性質，未來要如何再增加涵蓋率，有相關多樣的作法，目前除了預約系統外，也開放民眾到院所自行預約接種，或是要求非必要消費行業人員需要接種疫苗，否則改以採檢替代，或是有些縣市針對長者贈送有機米，強調會以多元方式鼓勵民眾接種。

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