雲林3鄉鎮5萬戶昨晚突然停電 竟是鳥屎惹的禍！

「匯流排之支持礙子設備」被鳥屎炸彈擊中，導致跳電。（記者詹士弘翻攝）

2021/11/10 16:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林西螺、二崙、莿桐9日晚間上突然發生停電，影響約5萬用戶，國一交流道四周也是一片黑，台電緊急由崙背第二變電所供電，3鄉鎮3分鐘內就復電，將影響降至最低；工程人員維修時發現，造成跳電原因竟是鳥屎掉落在「匯流排之支持礙子設備」上，導致保護措施動作，變電所跳電所致。

昨晚9點33分雲林西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉3鄉鎮突然發生大跳電，嘉南供電區營運處緊急從崙背鄉二次變電所供電，在9點36分復電。

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日前台電曾因供電吃緊，採取降壓方式處理，所以此次停電，也引起不少人討論，到底是缺電、還是台電設施出問題？

嘉南供電區營運處副處長鄭凱中表示，跳電後工程人員進行設施搶修，發現6萬9000伏特的雲林變電所的「匯流排之支持礙子設備」上有一大坨鳥屎，疑因鳥屎導致高壓匯流排的支持礙子設備發生弧光接地，使匯流排相關保護電驛動作，因而造成停電。

「匯流排之支持礙子設備」算是電流的十字路口，電流在此進出變電所，由於掉落的鳥屎很大一坨，懷疑是黑冠麻鷺或夜鷺所為。

鄭凱中說，嘉南供電區營運處從台南新營調派吊車及20多名工作人到斗六市久安里的雲林變電所搶修，今天凌晨2點37分才完成備品更換。

鄭凱中表示，鳥屎造成高壓電設施跳電這是第一次遇到，由於變電所屬於露天設施，雖然變電所內已有超音波及其它驅鳥設備，但還是防不勝防，徹底做法就是變電所露天改室內，在此之前如何加強鳥屎炸彈的防範機制，目前還在思考中。

雲林變電所遭鳥屎炸彈襲擊，工作人員漏夜搶修。（記者詹士弘翻攝）

雲林變電所遭鳥屎炸彈襲擊，工作人員漏夜搶修。（記者詹士弘翻攝）

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