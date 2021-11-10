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    默沙東治療武肺口服藥 莊人祥：已簽約採購1萬人份

    美國藥廠默沙東（美加稱Merck）研發全球首款治療武漢肺炎的口服藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，指揮中心指揮官陳時中今日上午在立法院透露「已經完成簽約」，發言人莊人祥（見圖）下午補充，已簽約採購1萬人份。（圖由指揮中心提供）

    美國藥廠默沙東（美加稱Merck）研發全球首款治療武漢肺炎的口服藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，指揮中心指揮官陳時中今日上午在立法院透露「已經完成簽約」，發言人莊人祥（見圖）下午補充，已簽約採購1萬人份。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/10 16:05

    〔記者林惠琴／台北報導〕美國藥廠默沙東（美加稱Merck）研發全球首款治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的口服藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午在立法院透露「已經完成簽約」，發言人莊人祥下午補充，已簽約採購1萬人份。

    Molnupiravir主要用於治療輕度至中度的COVID-19早期確診病患，該藥第三期實驗跨國進行，國內台大醫院、衛福部桃園醫院都有收案參與。

    Molnupiravir臨床試驗數據顯示，可有效將染疫者入院或死亡風險降低50%，英國已率先成為全球首個批准的國家，預計於11月底或12月初應用。美國食品藥物管理局（FDA）正在審查該藥的緊急使用授權（EUA），預計在年底前決議。

    陳時中今日上午在立法院回應Molnupiravir的採買進度，提到近日已經完成簽約。

    莊人祥今日下午在記者會進一步補充，目前與默沙東簽署的意向書，一共採購1萬人份，若藥品要進到台灣並且實際運用，必須先經過食藥署核准緊急使用授權（EUA）或許可證，同時指揮中心的專家諮詢小組也會針對藥物納入治療指引中、使用時機進行討論，後續要等到這些都完備後，再開放使用。

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