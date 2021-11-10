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    花蓮房價出現每坪30萬 徐榛蔚：擬推青年住宅2.0

    花蓮縣府擬推青年住宅第2期，預計釋出縣有土地蓋屋，讓年輕人有房住。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣府擬推青年住宅第2期，預計釋出縣有土地蓋屋，讓年輕人有房住。（記者王峻祺攝）

    2021/11/10 15:15

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台房價居高不下，根據最新實價揭露，花蓮市共有3處建案出現每坪單價逾30萬元紀錄，縣議員魏嘉彥今質詢提及近10年華廈更漲幅124％，呼籲縣府正視，讓年輕人有房住！縣長徐榛蔚回應，250萬元有房有地的青年住宅完工交屋獲迴響，縣府願再釋出精華地段，擬推青宅第二期。

    針對最近全國關注政府打房成效議題，議員魏嘉彥今質詢時表示，花蓮房價居高不下，依據實價登錄，花蓮10年房價公寓（6樓以下無電梯）漲幅高達104％、華廈（10樓以下有電梯）124％、大樓（超過10樓有電梯）74％、透天73％，市區新建案每坪價格更破30萬元，雙薪小家庭養孩子已經很吃力，買房根本不用再想。

    他說，青年住宅售罄，縣府助年輕人成家立意良好，但有民眾反映住宅天花板太低有壓迫性，管線也有易阻塞問題，建議改善缺失後，儘快規劃第二期；另也希望縣府建請中央調降首購族頭期款成數，拉長還款年限、調低利率等，讓首購族負擔得起。

    縣長徐榛蔚答詢，全台房價普遍高漲，但政府對住者有其屋、照顧弱勢鄉親都有提出政策，包括營建署、花蓮縣府等，均分別提出租金補貼，這是購屋以外的方向；前縣長傅崐萁任內推出的青年住宅，今年也都完工交屋，250萬元有地、有房，是縣府努力維持的居住正義，目前預備推出「青年住宅2.0版」，在縣有土地上蓋屋，讓青年朋友有「起家厝」。

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