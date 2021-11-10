議員盼保存美軍在台中史跡 吸引觀光客來旅遊

美軍在台中史跡，市議員楊典忠表示，希望能保存，吸引觀光客來旅遊。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/10 15:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美軍在台中有多處60年代史跡，市議員楊典忠表示，文化局著手美軍在台中專書，而美軍從市區到海線，軍事設施建物相當豐富，是台中人的共同記憶，由於僅大楊油庫與美軍營舍登錄歷史建築，又市府明年編列預算將拆美軍招待所，楊典忠希望市府能夠將書上所提的軍事設施與建築都能全數保留，不要「以後只能在書上紀念」而已。

副市長令狐榮達表示，美軍招待所的建物會保留，不會拆掉，也會保留樹木與特色風貌，另外，在清泉崗基地裡面有一座保存良好的美軍紀念館，有很多珍貴史料與照片。美軍在台中史跡保存很有意義，從冷戰時期二次大戰到越戰，中華民國與美國的國家安全與軍事合作，甚至到中美斷交後到現在的實質關係，軍事交流還是相當重要的一塊，美軍在台中的史跡應該盡量保留，曾向清泉崗單位提議，邀請當年在台中服役過的美軍官員reunion再聯誼的活動，回味當年他們在台中的回憶。

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文化局長陳佳君表示，今年針對美軍在台中的歷史手稿、檔案照片規劃出版品，目前正在做期末審查當中，大楊油庫相關設施也有收錄相關照片與說明文字在美軍在台中專書當中，而油庫修復後已請清水區公所進行管理維護，並與建設局討論大楊越戰公園協調文資保存事宜。而除了大楊油庫以外，其他美軍在台中的如美軍營舍、加壓站等相關設施與建築，市府也會將相關設施做清查與盤點，並結合觀旅局，把美軍在台中各地景點串成主題遊程，讓民眾深度體驗。

市議員楊典忠今天在市議會表示，從市區到海線，美軍在台中軍事設施建物相當豐富，有清水區大楊油庫、神岡區美軍營舍、清泉崗機場日治時期防空塔、清水區大楊油庫油管設施、高北加壓站、高美油管路、西區美僑新村、美誼游泳池、美村路美軍招待所、北區美國新聞處、美軍史跡館等，見證越戰與中美共同防禦時期，在台美軍設施建築。

楊典忠表示，這些都是台中人的共同記憶，由於僅大楊油庫與美軍營舍登錄歷史建築，又市府明年編列預算將拆美軍招待所，楊典忠希望市府能夠將書上所提的軍事設施與建築都能全數保留，不要「以後只能在書上紀念」而已。

市議員楊典忠表示，美軍在台中歷史與社會發展的影響，凡走過必留下痕跡，民間團體舉辦跟著美軍油管去旅行，獲得熱烈迴響，他認為市府應該積極調查研究文資保存可行性。

今年初，文化局規劃記錄從60年代台美共同防禦期間，美軍在台中的設施建築與社會發展描述，經費約96萬，將印製800本專書，台中市立圖書館與一般書店通路、電子書平台都會都會上架。

楊典忠建議，希望市府將美軍在台中全數設施文資保存，讓台中市的美軍史跡被看見，甚至吸引國際觀光客來台中深度旅遊，一起跟著美軍設施油管去旅行，也建議美軍在台中導覽活動納入每年古蹟日活動辦理。

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