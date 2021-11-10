為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市中離生今年有437位 議員要求建立輔導機制

    中市中離生今年有437位，未來可能成為社會問題，市議員周永鴻要求市府建立輔導機制。（記者蘇金鳳攝）

    中市中離生今年有437位，未來可能成為社會問題，市議員周永鴻要求市府建立輔導機制。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/10 13:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕高中的中輟生就是中離生，市議員周永鴻今（10）日議會提出質疑，110學年度至今已經有437位中離生，這些孩子有些會就業，但有些完全沒有就業沒有上學，容易形成社會問題，要求教育局應對中離生建立輔導機制，對於沒有就學意願的學生要與勞工局通力合作，引導至職訓與就業輔導計畫，協助開啟職涯，防止學生學壞走偏路。

    教育局長楊振昇表示，中離生有可能不想學習，因此會開設其他學習課程，也會了解中離生狀況。

    市議會今天進行教育文化部分的業務質詢，市議員周永鴻指出，高中職生未經請假或不明原因未到校上課連續3日以上，就會被列為「中離生」，中離生在體制內教育缺乏學習動機，沒辦法從正規教育獲得成就感，離校後若無人引導很難自己規劃生涯，也容易因為經濟壓力被不肖人士引誘，走入組織犯罪、從事販毒等不良行為。

    周永鴻表示，全台中市106至109年度都有超過千名學生成為中離生，110學年度至今已經有437位中離生。

    周永鴻表示，自己在一個破碎且清苦家庭成長，高中時半工半讀走到現在，他撐起來，但當時有很多朋友沒有撐過來，因此不是每位中離生都能獨自走出自己的一條路。

    根據教育部統計，全台中離生離校後僅約23%找得到工作，未就學、未就業「雙失」族群高達77%。這些中離生若沒有人引導下很可能遊手好閒，被不肖人士帶壞，也無法有穩定發展的職涯。

    周永鴻要求教育局，應該加強追蹤中離生動向，市府也應該協調教育局、勞工局、社會局等單位跨局處合作，不讓中離生成為被社會遺忘的一群人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3國中生廢棄校舍玩火釀火警 遭質疑校安大漏洞
    2021/07/28 11:05

    3國中生廢棄校舍玩火釀火警 遭質疑校安大漏洞
    導師將通報兒為中輟生／廣帝會會長 打老師嗆拿槍
    2021/04/19 05:30

    導師將通報兒為中輟生／廣帝會會長 打老師嗆拿槍

    陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣！
    比照重案尋回中輟生 慈母心新北少年隊長卸任
    2021/02/19 23:10

    比照重案尋回中輟生 慈母心新北少年隊長卸任

    國二中輟生台中看女友夜宿公園 警比對IG公園照找回失聯少年
    2020/10/21 14:13

    國二中輟生台中看女友夜宿公園 警比對IG公園照找回失聯少年

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播