中市中離生今年有437位 議員要求建立輔導機制

中市中離生今年有437位，未來可能成為社會問題，市議員周永鴻要求市府建立輔導機制。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/10 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高中的中輟生就是中離生，市議員周永鴻今（10）日議會提出質疑，110學年度至今已經有437位中離生，這些孩子有些會就業，但有些完全沒有就業沒有上學，容易形成社會問題，要求教育局應對中離生建立輔導機制，對於沒有就學意願的學生要與勞工局通力合作，引導至職訓與就業輔導計畫，協助開啟職涯，防止學生學壞走偏路。

教育局長楊振昇表示，中離生有可能不想學習，因此會開設其他學習課程，也會了解中離生狀況。

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市議會今天進行教育文化部分的業務質詢，市議員周永鴻指出，高中職生未經請假或不明原因未到校上課連續3日以上，就會被列為「中離生」，中離生在體制內教育缺乏學習動機，沒辦法從正規教育獲得成就感，離校後若無人引導很難自己規劃生涯，也容易因為經濟壓力被不肖人士引誘，走入組織犯罪、從事販毒等不良行為。

周永鴻表示，全台中市106至109年度都有超過千名學生成為中離生，110學年度至今已經有437位中離生。

周永鴻表示，自己在一個破碎且清苦家庭成長，高中時半工半讀走到現在，他撐起來，但當時有很多朋友沒有撐過來，因此不是每位中離生都能獨自走出自己的一條路。

根據教育部統計，全台中離生離校後僅約23%找得到工作，未就學、未就業「雙失」族群高達77%。這些中離生若沒有人引導下很可能遊手好閒，被不肖人士帶壞，也無法有穩定發展的職涯。

周永鴻要求教育局，應該加強追蹤中離生動向，市府也應該協調教育局、勞工局、社會局等單位跨局處合作，不讓中離生成為被社會遺忘的一群人。

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